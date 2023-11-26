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مشهد مذهل للحلزون.. 100 بيضة كل 30 ثانية

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الحلزون
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على  منصة "إكس"، مشهدا مذهلا لعملية بيض الحلزون، والتي تظهر سرعته في إنزال البيض.

بيض الحلزون:

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وبحسب ما تم تداوله، فإن عملية بيض الحلزون تكون سريعة وكثيرة، حيث يقوم بتفريغ 100 بيضة كل 30 ثانية.

الحلزون وأنواعه:



وتنتمي الحلزونات لمجموعة الرخويات،  حيث تشكل أكبر مجموعة منها، ويزيد عدد أنواعها عن 50,000 نوع. 

ويملك الحلزون جسمًا طريًا تعتليه صدفة للحماية تتكون من الكالسيوم بشكل رئيسي، ومن معادن أُخرى يحوّلها جسده لصَدَفة صلبة بعد أكلها، ترتبط مع الجسم الطريّ بأنسجة وأربطة قوية.

كما أن الحلزون يتشابه مع نوع آخر من بطنيات القدم يُسمى البزّاق، إلا أن البزّاق لا يمتلك قوقعة عليه.

وتنقسم الحلزونات إلى ثلاث مجموعات رئيسية، هي:

1-الحلزون البري.

2- الحلزون البحري.

3- حلزون المياه العذبة، بالإضافة إلى أنواع أُخرى تمثّل مجموعة بسيطة.

الحلزون البري:



ويعيش الحلزون البري يعيش الحلزون البري على اليابسة بعيدًا عن المياه، وينتشر في الجزر الاستوائية، حيث يتغذى على مختلف أنواع النباتات المتحللة.

 ويضع بيضه في التربة، كما قد يظهر في المناطق الباردة، إلا أنه يفضّل درجة الحرارة المعتدلة، والجو الرطب، والتربة الرطبة.

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