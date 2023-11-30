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صدمة للركاب.. تساقط الأمطار من سقف طائرة بهذه الدولة

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تسريب مياه من سقف الطائرة
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دائما ما تظهر الكثير من الوقائع الغريبة في الهند، والتي كان من آخرها تساقط الأمطار على الركاب من سقف طائرة.

سقوط الأمطار من سقف طائرة هندية:اضافة اعلان


وكان  مقطع فيديو قد وثق تسرب المياه من المقصورة العلوية لطائرة هندية على مقاعد الركاب أثناء رحلة جوية من لندن إلى الهند.

وقام أحد الركاب بنشر مقطع الفيديو على منصة إكس، والذي يظهر كيف تسربت المياه المتساقطة من فجوات الألواح في وحدة التخزين العلوية على بعض المقاعد.

وعلق ملتقط الفيديو على الواقعة بالقول: "الخطوط الجوية الهندية... سافر معنا - إنها ليست رحلة؛ إنها تجربة غامرة".

فيما ذكرت شركة طيران الهند من خلال  بيان لها  أن الرحلة رقم AI169 المتجهة من مطار جاتويك إلى أمريتسار في 24 نوفمبر، شهدت "حدثًا نادرًا لضبط التكثيف داخل المقصورة".
وأضافت شركة الطيران أنها نقلت الركاب من الصفوف المتضررة إلى مقاعد أخرى شاغرة.

صواعق رعدية تقتل العشرات بالهند:


وقبل أيام تسببت الصواعق الرعدية في مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في يوم واحد وذلك خلال الأمطار غير الموسمية في ولاية غوجارات غربي الهند.

وقال مركز عمليات الطوارئ بالولاية إن غوجارات شهدت عددا كبيرا من الصواعق، مما أسفر عن مقتل نحو 71 حيوانا وإلحاق أضرار بـ29 منزلا.


وأضاف المسؤولون أن ما لا يقل عن 23 شخصا أصيبوا بجروح بعد ظهر الإثنين الماضي.

وتم الإبلاغ عن معظم الوفيات في منطقة داهود، حيث توفي 4 أشخاص، بينما مات 3 في باناسكانثا وباروش، واثنان في منطقة تابي، وتوزعت بقية أعداد الضحايا على أجزاء أخرى من الولاية.

 

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