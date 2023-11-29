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مشهد مذهل لصراع بين نسرين على فريسة في الهواء

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الطائر
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وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا مذهلا لنسرين في السماء يتصارعان على فريسة.

نسران في الهواء وفريسة:

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ويظهر مقطع الفيديو تمكن أحد النسور من التقاط فريسة له على ما يبدو أنه جرذ كبير.

وعقب الصعود بها في أعلى السماء، ظهر نسر آخر بجانبه يريد مشاركته فيها.

تداخل النسرين أدى إلى سقوط الفريسة من مخالب النسر الصياد، ما دفعه إلى النزول سريعا بقوة فائقة ليلتقطه مجددا قبل أن يرتم بصخور أسفل منه.

أرنب ينجو من نسر:



وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد مثيرة بين أرنب بري ونسر حاول اصطياده.


ويظهر الفيديو مهارة الأرنب، وكيف حاول بفطرته توظيف مهارته بسرعة فائقة للتخلص من أشد الطيور عداوة له.

وفي الصراع بين النسر والأرنب، عندما اطمأن النسر وهبط لوضع الأرنب بين مخالبه، قفز الأرنب في الهواء بسرعة غير متوقعة، ما أربك حسابات النسر.

وعندما عاد النسر مرة أخرى لاصطياده، ظهرت مهارة جديدة للأرنب، حيث قام بحركة ارتدادية عكسية، لينجو مجددا من بين مخالب النسر.

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