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طار في الهواء عدة أمتار.. قطيع من الجواميس يتقاذف أسدا كلعبة أطفال (فيديو)

فيديو
جواميس
أ أ
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "أكس" مشهدا نادرا لقطيع من الجواميس، والذي تمكن من الإطاحة بأسد بعد فشله في عملية صيد.

قطيع جواميس يهاجم أسدا:

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله قطيع الجواميس مجتمعا بكامل قواته وفي سكون بدون فزع، لكن يظهر أسدا يتقاذف في الهواء.

وبحسب الفيديو قام عدد من أفراد القطيع بضرب الأسد بقرونه، حيث ارتفع في الهواء لعدة أمتار، وعند سقوطه قام آخر بقذفه بقرونه أيضا، حيث تحول الأسد إلى لعبة بين القطيع ومن صياد إلى فريسة.

فيما ظهر الأسد في نهاية المقطع وهو يجر نصفه الخلفي، ولا يستطيع الحراك، حيث تعرض لكسر في عظامه بسبب قوة ضربات القطيع.

جاموس يطرح أسد أرضا:

وفي واقعة مشابهة أيضا وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا نادر الحدوث بين أسد وقطيع من الجاموس قاموا بمهاجمته.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول قطيع الجاموس وقد التفّ حول الأسد وطرحوه أرضا.

أيضا أظهر الفيديو استسلام الأسد للقطيع، حيث تقاذفوه فيما بينهم ككرة في الهواء.

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