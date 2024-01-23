مشهد مذهل لشجاعة شاب يقوم بتثبيت أفعى ضخمة بطول 6 أمتار

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس مشهدا مذهلا لشجاعة شاب قام بإمساك أفعى ضخمة تقترب من 6 أمتار في ولاية فلوريدا الأمريكية.





شاب يصطاد أفعى ضخمة: اضافة اعلان



النمل يهاجم أفعى ضخمة:



pic.twitter.com/x2oEPP3KIK عثر شاب في فلوريدا على ثعبان بورمي طوله 5,79 أمتار وهو يعتبر الأطول من نوعه في هذه الولاية الأمريكية.😳❤️ #السعوديه_عمان January 16, 2024

وكان الشاب قد عثر على ثعبان بورمي طوله 5,79 أمتار وهو يعتبر الأطول من نوعه في ولاية فلوريدا الأمريكية.ويظهر الفيديو الشاب وقد أمسك بذيل الأفعى ليلا ، وعندما حاولت مهاجمته قام بإمساك رأسها.فيما قامت الأفعى بالالتفاف حوله بجسمها لتشل حركته لكن مرافقوه قاموا بسحب ذيلها ليمكن هو من تثبيتها عن طريق الإمساك الجيد برأسها.فيما وثق مقطع فيديو آخر، تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا نادر الحدوث، والذي يظهر عدم قدرة أفعى ضخمة على مواجهة عدد كبير من النمل.ويظهر مقطع الفيديو المتداول هجوم مستعمرة من النمل على الأفعى التي اقتحمت المستعمرة، حيث تكالب عليها النمل، وأصابها بالشلل، حيث لا يكاد ترى من كثرته.وأظهر الفيديو إصابة الأفعى بالشلل وعدم قدرتها على الحركة، والتي تظهر قوة النمل وتكتفه عندما يدخل أحد عليه في مستعمرته.