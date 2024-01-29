الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

فاجأ الجميع.. أسد يشارك مربيه في وجبة كبسة

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الأسد
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وثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا غير متوقع لأسد يشارك مربيه في وجبة طعامه.

أسد يأكل وجبة كبسة:اضافة اعلان


ويظهر الفيديو المتداول على منصة "إكس" مربي الحيوان وهو يأكل وجبة "الكبسة" ويقف بجانبه الأسد الضخم مربوطا في سلسلة من رقبته.

كما أظهر الفيديو الأسد وهو يسحب قطع اللحم من فم مربيه ويساعده الأخير دون خوف من التعرض له لمحاولة افتراسه.

وأعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل عن دهشتهم من المشهد حيث حذروا مربيه من هجوم مباغت ومفاجي للأسد وربما تحول هو إلى وجبة.

ذئاب مع شباب في وجبة عشاء بالبر:


وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو واقعة مشابهة لعدد من الذئاب تشارك في وجبة العشاء مع مجموعة من الشباب بالبر، وذلك بعد ظهورهم بشكل مفاجيء .

ويظهر مقطع الفيديو المتداول، الذئاب وهي تقف بجوار مجموعة من الشباب، الذين كانوا يتناولون طعامهم في البر .

وفي الفيديو يظهر أحد الذئاب وهو يقدم على الطعام وتناوله وسط خوف الآخرين .

فيما ظهر صوت ملتقط الفيديو وهو يضحك مع أصدقائه قائلا :"اعطوه بيبسي يارجل".
فيما يحاول أيضا ترويض الذئب بالحديث بعبارات ترغبه في الإقبال على الطعام المعدّ في الوجبة وذلك وسط ضحكات بين الشباب بسبب الظهور المفاجيء للذئاب.

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