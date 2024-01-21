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صحيفة تواصل الالكترونية

صراع مرير.. تمساح هاجم عددا من السكان بدولة عربية وهذه نهايته (فيديو)

تمساح
أرشيفية
أ أ
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بالرغم مما يحدث في السودان من توترات بسبب الحرب بين قوات الجيش السوداني والقوات التابعة لـ "حميدتي"، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي اشتعلت بواقعة أخرى وصارت الأبرز في مواقع التواصل السودانية.اضافة اعلان

تمساح يهاجم سودانيين بالنيل الأزرق:

وفي تفاصيل الواقعة المثيرة، فقد تحلق عشرات السودانيين حول أحد التماسيح الذي خرج فجأة من النيل الأزرق نحو الشاطئ محاولين التخلص منه.

وأظهر الفيديو المتداول، عدة أشخاص يهاجمون الحيوان المفترس، منهالين عليه تارة بالعصي وطوراً بالحجارة.
وحسب "راديو دبنقا"، حقق الفيديو أعلى معدّل للتداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشكل لم يسبق لأي محتوى سوداني طيلة الأسابيع الماضية.
وحظي المقطع المثير للدهشة بمشاهدات ضخمة تجاوزت مليونا ومائتي ألف، مع تفاعل كبير تجاوز 110 آلاف.

اصطياد التمساح:

فيما حاول التمساح النيلي الفرار من ضرباتهم إلى داخل النهر، إلا أن السكان لاحقوه ووجّهوا له ضربات متتالية، حتى أفلحوا في السيطرة عليه.

وعقب التمكن منه  تم ربطه بحبل قوي قبل سحبه إلى الشاطئ، وسط أجواء تشجيع حماسية من الرجال والنساء الذين تجمّعوا بالمكان.

التمساح النيلي:

يذكر أن التمساح النيلي له قيمة اقتصادية تجارية تتمثل في الاستفادة من جلده في صناعة الأحذية والحقائب وبعض المصنوعات الجلدية القيمة.

كما  أن طوله قد يصل إلى ستة أمتار من الرأس إلى أسفل الذيل، ويزن نحو 1000 كلغم.

 في حين يصل متوسط عمره 45 عاماً، وبإمكانه العيش نحو 100 عام.

أيضا يعد صيد التماسيح أمراً شائعاً وسط السودانيين، خاصة بالمناطق المطلة على ضفاف نهر النيل والنيلين الأزرق والأبيض.

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