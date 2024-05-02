مقطع فيديو يوثق احتجاز الإبل في سيول جارفة بمكة

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وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منصة إكس، إبلا عالقة وسط السيول بمحافظة الجموم في مكة المكرمة.



إبل عالقة وسط السيول:



سيول تقتلع أشجار النخيل:



ويظهر مقطع الفيديو المتداول، الإبل وهي عالقة وسط مياه السيول ، حيث تدفقت بكميات كبيرة بعد هطول الأمطار بغزارة على المحافظة.كما يظهر مقطع الفيديو أيضا اقتلاع السيول لأاجار النخيل، وانهمار المياه بغزارة من مرتفعات عالية.وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة ،الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.كما وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس مدى قوة اندفاع السيول في مكة، والتي تسببت في اقتلاع أشجار النخيل من جذوره.وكان نشطاء قد تداولوا على منصة "إكس"، فيديو يظهر قوة سيل حوره التاريخي الذي ضرب شمال مكة ،خلال الساعات الماضية.وبحسب الفيديو تسبب في اقتلاع عدد من أشجار النخيل وأحدث خرابًا في وادي حوره في ديار المساعيد، وهو واحد من الروافد الهامة لوادي فاطمة.وحظي الفيديو بتفاعل كبير في المملكة، حيث انتشر على نطاق واسع، لتوثيقه قوة السيل وقدرته على اقتلاع أشجار النخيل التي كانت تعتبر معلما أساسيا من معالم المنطقة.