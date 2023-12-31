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مشهد مذهل لخروف يصرع حصانا

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حصان وخروف
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا طريفا وغير متوقع لصراع بين خروف وحصان داخل ساحة حظيرة واسعة.

خروف يصرع حصانا:اضافة اعلان


ويظهر مقطع الفيديو انقضاضا مفاجئا من الخروف على حصان يسير في الساحة، حيث تمكن منه وأطاحه أرضا بقرونه، من خلال ضربة قوية.

العجيب أن الخروف قد عاود مهاجمة الحصان مرة ثانية بعد نهوضه من سقوطه الأول ليسرع بعيدا تاركا مكان الهجوم.

ذكاء الخراف:


يشتهر بأن الخراف كائنات حمقاء، عديمة الحيلة، تتسكع بلا هدف على سفوح التلال والمرتفعات، ولا تصلح إلا لغرضين؛ أن تؤكل، وأن تُنتج الصوف.

أما الحقيقة فالخراف على قدر مدهش من الذكاء، وتتمتع بذاكرة وقدرات إدراكية مذهلة، إذ يمكنها أن تقيم صداقات، وتساند بعضها بعضا في المعارك، وتحزن عندما يؤخذ أقرانها للذبح، ناهيك عن أن الخراف من أكثر الكائنات إضرارا بالبيئة على وجه الأرض.

وكشف دراسة علمية أن الخراف تقيم علاقات صداقة وطيدة، وتبحث عن بعضها بعضا في وقت الحاجة.

وأوضحت أنه يمكنها إدراك وتذكّر 50 وجها على الأقل لأكثر من عامين، وهذا يعني أن ذاكرتها أقوى من ذاكرة الكثير من البشر.

كما أن لها القدرة على التمييز بين 25 زوجا من أقرانها، وذلك بالربط بين كل خروف من كل زوج منها، وبين مكافأة تُقدم لها في صورة طعام.

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