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قاتل كالأبطال.. غرير العسل يهزم 3 نمور في معركة تفوق الوصف (فيديو)

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نمور
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا مذهلا لمعركة تفوق الوصف بين غرير العسل وعدد من النمور.

غرير العسل في معركة مع النمور:اضافة اعلان


ويظهر مقطع الفيديو المتداول هجوم ثلاثة من النمور على غرير العسل، حيث طرحوه أرضا وهموا بافتراسه.

وبحسب الفيديو يظهر الأمر وكأنه قد حُسم لصالح النمور، لكن الغرير لم يستسلم وقاتل كالأبطال بفرده في منطقة رخوة على حافة مستنقع.

وبرغم محاولات النمور القاسية لكنه تمكن من النجاة منهم وعبر المستنقع دون أن يتبعه أحد من النمور.

معلومات عن غرير العسل:


والغرير حيوان ينشط ليلا له جسم يشبه إلى نحو ما جسم دب صغير، ولون الفروة التي تغطي الظهر رمادي، أما البطن و الأقدام فيغطيهما وبر أسود.

أما الرأس فلونه أبيض يتخلله خطان عريضان بلون أسود، بدايتهما من الجهة الجانبية للخطم و يمتدان ليغطيان الأعين وصولا إلى الأذنين، مما يعطيان للوجه شكل قناع مميز.

فيما يغطي  الآذان القصيرة وبر كثيف ينتهي بخصلة من الوبر لونها أبيض.
 بينما الأقدام الأربعة بـ5 أصابع و بها مخالب بارزة، حيث إن مخالب الأقدام الأمامية أطول من مخالب الأقدام الخلفية،و ذكوره أكبر حجما من الإناث.

موطن الغرير:

يعيش في الغابات المتساقطة أو الصنوبرية أو المختلطة المجاورة للحقول المفتوحة، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية و المراعي و السهول و شبه الصحاري.

كما يفضل المناطق المغطاة بالأشجار و الشجيرات و الصخور التي تحمي جحره. 

ويحتوي الجحر الرئيسي لهذا الحيوان على العديد من المداخل، كما يشغل الغرير أحيانا ما يسمى بالجحور الثانوية الأصغر حجما ذات المدخل الواحد أو الاثنين فقط.

كما يستطيع غرير العسل أيضا، العيش و التأقلم حتى على ارتفاع 2500 م فوق مستوى سطح البحر.

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