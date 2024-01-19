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للمرة الأولى منذ 17 شهرا .. انخفاض مبيعات السيارات في أوروبا

اجهزة التدفئة في السيارات
السيارات
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انخفضت مبيعات السيارات في أوروبا خلال الشهر الماضي، مع تراجع الإنتاج والمبيعات في ألمانيا التي تعد أكبر أسواق المنطقة، وذلك بعد انتهاء الحوافز المتعلقة بالسيارات الكهربائية.اضافة اعلان

3.3% انخفاضا في مبيعات السيارات:


وكشفت رابطة مُصنعي السيارات الأوروبية عن انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.3% في ديسمبر على أساس سنوي، وهو أول انخفاض لها منذ 17 شهراً.

في حين انخفضت المبيعات في السوق الألماني بنحو الربع خلال نفس الفترة.

وأوضح التقرير أن مبيعات السيارات الجديدة في السوق الألماني تراجعت بنحو 25% خلال الشهر الماضي في ظل تباطؤ الطلب، وأن انخفاض إجمالي المبيعات في ديسمبر على أساس سنوي يعود أيضا إلى الأداء القوي للسوق في ديسمبر 2022.

وعلى صعيد عام 2023 بأكمله، ارتفعت عمليات تسجيل السيارات – كمؤشر على المبيعات – بنسبة 13.9% إلى 10.5 مليون مركبة، في حين زادت عمليات التسجيل في ألمانيا 7.3% فقط خلال العام الماضي.

44.2% ارتفاعا في السيارات الكهربائية:


وساهمت السيارات الكهربائية – بما فيها الكهربائية بالكامل والهجينة – في 48.1% من إجمالي تسجيلات السيارات في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، ارتفاعاً من 44.2% في عام 2022.

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