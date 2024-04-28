مفاجأة الموسم.. إيتال ديزاين تكشف عن أحدث ابتكاراتها في سيارة واحدة

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كشفت شركة إيتال ديزاين الإيطالية، عن سيارتها الاختبارية المبتكرة "كوينتيسينزا"، والتي تعرض العلاقة بين البشر والطبيعة.







إيتال ديزاين تكشف عن أحدث ابتكاراتها



منفذ خلفي يسمح بتدوير مقاعد الصف



تصميم داخلي يمثل مفاجأة الموسم



وحسب "سعودي شفت" فإن "كوينتيسينزا"، هي سيارة كوبية ذات بابين، عالية الركوب، مع مقصورة واسعة تتسع لأربعة أشخاص، ومصابيح أمامية LED نحيلة وضوء LED عمودي صغير في الوسط.كما تتميز السيارة أيضًا بمساحتها المذهلة، وعناصر تصميم مثيرة للاهتمام، مع منفذ خلفي يسمح بتدوير مقاعد الصف الثاني 180 درجة خارج السيارة.ويتمحور التصميم الداخلي حول الإنسان، مع لوحة قيادة عائمة، وعناصر تحكم بالتكييف ونظام المعلومات والترفيه، حيث يحصل السائق على عجلة قيادة مضلعة ومجموعة أدوات رقمية، وتطبيق هاتف ذكي يمكنه من تخصيص عناصر التحكم في السيارة وتجربة القيادة.وتحتوي السيارة على محرك كهربائي يدفع المحور الأمامي ومحركين داخل العجلات الخلفية، وبقوة إجمالية 778 حصانًا تسمح بتسارع 0-100 كم/س في أقل من ثلاث ثوانٍ.