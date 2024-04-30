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في تطورات تفنية جديدة، كشفت شركة نيسان تفاصيل عن الموديل الجديد من سيارتها Juke، والذي حصل على تحديثات موسعة على المقصورة الداخلية.



نيسان تكشف عن جوك الجديدة:

وبحسب ما كشفته وكالة الأنباء الألمانية، فإن الشركة اليابانية بينت أن السيارة الجديدة تمتاز من خلال تحديثات واسعة على المقصورة الداخلية، والتي تأتي بنظام ملتيميديا جديد مع شاشة قياس 12.3 بوصة.أيضا تتيح السيارة العديد من الوظائف الهامة مثل:-دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.- مقاعد مزودة بفرش ألكانتارا مع خيوط حياكة خاصة.- نظام تحذير مغادرة حارة السير.- مساعد الحفاظ على حارة السير .- كاميرا الرجوع للخلف.فيما ينضم لبرنامج طلاء السيارة ألوان جديدة منها الأصفر اللامع مع السقف الأسود، والعديد من المكونات المتباينة بنفس اللون مثل المرايا، وتوسعة الرفارف وشبكة المبرد والأعمدة، ويتوفر للسيارة طاقم عجلات مصنوع من معدن خفيف قياس 17 بوصة.