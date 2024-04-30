الثلاثاء، 21 شوال 1445 ، 30 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحديثات موسعة على المقصورة الداخلية.. نيسان تكشف عن جوك الجديدة

نيسان
نيسان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
في تطورات تفنية جديدة، كشفت شركة نيسان تفاصيل عن الموديل الجديد من سيارتها Juke، والذي حصل على تحديثات موسعة على المقصورة الداخلية.

نيسان تكشف عن جوك الجديدة:

اضافة اعلان
وبحسب ما كشفته وكالة الأنباء الألمانية، فإن الشركة اليابانية بينت أن السيارة الجديدة تمتاز من خلال تحديثات واسعة على المقصورة الداخلية، والتي تأتي بنظام ملتيميديا جديد مع شاشة قياس 12.3 بوصة.
أيضا تتيح السيارة العديد من الوظائف الهامة مثل:
-دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.
-  مقاعد مزودة بفرش ألكانتارا مع خيوط حياكة خاصة.
- نظام تحذير مغادرة حارة السير.
- مساعد الحفاظ على حارة السير .
- كاميرا الرجوع للخلف.
فيما ينضم لبرنامج طلاء السيارة ألوان جديدة منها الأصفر اللامع مع السقف الأسود، والعديد من المكونات المتباينة بنفس اللون مثل المرايا، وتوسعة الرفارف وشبكة المبرد والأعمدة، ويتوفر للسيارة طاقم عجلات مصنوع من معدن خفيف قياس 17 بوصة.

اقرأ أيضا

بكل سهولة.. احصل على لوحة مركبتك المميّزة بالمزاد الإلكتروني عبر أبشر

مواصفات مفاجأة.. أستون مارتن تكشف عن سيارتها DBX707 بداخلية جديدة

خلل خطير.. استدعاء 4723 مركبة تويوتا "Land Cruiser" و28.627 مركبة لكزس

مفاجأة.. شيلبي تكشف عن نسخة معدلة من سيارة فورد موستانج

"باسات برو".. فولكس واجن تكشف عن أحدث سياراتها بهيكل سيدان

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook