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استقرار أسعار السيارات المستعملة في 2024

السيارات المستعملة
استقرار أسعار السيارات المستخدمة خلال 2024
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توقع تقرير حديث استقرار أسعار السيارات المستخدمة خلال 2024 بعد أن سجلت انخفاضًا وصل حتى 15% خلال العامين الماضيين متأثرة بارتفاع أسعارها خلال فترة جائحة كورنا.اضافة اعلان

أسعار السيارات المستعملة

وأشار تقرير لشركة بيانات السيارات Cox Automotive إلى أنه ستنتهي أسعار الجملة على مؤشر Manheim لقيمة المركبات المستعملة، الذي يتتبع أسعار السيارات المستعملة المباعة في مزادات البيع بالجملة في الولايات المتحدة، في العام 2024 بنسبة 0.5 % فقط أعلى مما كانت عليه في ديسمبر 2023.
وسوف تتقلب الأسعار من شهر لآخر بسبب البيوع الموسمية وعوامل أخرى.
وتقارن الزيادة الطفيفة بانخفاض بنسبة 7% في العام 2023 وانخفاض بنسبة 15% تقريبًا في عام 2022 بسبب تضخم الأسعار خلال جائحة فيروس كورونا، في ذلك انخفض توفر المركبات الجديدة إلى مستويات قياسية بسبب مشاكل سلسلة التوريد وقطع الغيار التي أوقفت إنتاج المركبات.

توقعات بارتفاع مبيعات السيارات المستعملة

قال المدير الأول للرؤى الاقتصادية والصناعية في شركة Cox Automotive جيريمي روب: يبدو أن العام 2024 سيكون أقل تقلبًا من العام 2023، ولكننا تعلمنا أن نتوقع ما هو غير متوقع في سوق الجملة.
ومع ذلك، لا تزال أسعار السيارات المستعملة أعلى مما كانت عليه قبل الوباء. وتتبع أسعار التجزئة للمستهلكين عادة التغيرات في أسعار الجملة، لكنها لم تنخفض بنفس سرعة انخفاض أسعار الجملة في السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات المستعملة بنسبة أقل من 1 % لتصل إلى 36.2 مليونًا، وفقًا لشركة Cox Automotive. تتضمن هذه التوقعات 19.2 مليونًا من مبيعات التجزئة للسيارات المستعملة.
وتقارن مبيعات السيارات المستعملة المتوقعة بتوقعات «متشائمة» لزيادة بنسبة 1.3% للسيارات والشاحنات الجديدة في الولايات المتحدة هذا العام إلى 15.7 مليون وحدة.

زيادة مبيعات السيارات الكهربائية

وفي الوقت نفسه، تتوقع Cox Automotive زيادة مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل وتشكل أكثر من 10% من مبيعات السيارات والشاحنات الجديدة بالتجزئة في العام 2024.
وسيقارن ذلك بـ 1.1 مليون وحدة، أو 7.4% من مبيعات التجزئة، المباعة في عام 2023.

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