فولكس فاغن تضيف نظام الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" إلى سياراتها

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أكدت شركة فولكس فاغن إن مساعدها الصوتي الذي يدمج تطبيق "شات جي بي تي" في سياراتها، سيكون قادراً على التحدث مع السائقين بحلول منتصف العام.





شات جي بي تي في سيارات فولكس فاغن اضافة اعلان



ميزة قياسية في السيارات الصغيرة



وفي التفاصيل، عرضت الشركة سياراتها الأولى المزودة بهذه التقنية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس بالولايات المتحدة، وستتيحها للعملاء في أمريكا الشمالية وأوروبا اعتباراً من أوائل الربع الثاني من هذا العام.ووفقا للشركة، يمكن لتطبيق الذكاء الاصطناعي التعرف على مجموعة من الطلبات والاستجابة لها، بدءاً من رفع درجة الحرارة لدى سماعه جملة "أشعر بالبرد"، إلى إظهاره أقرب مطعم هندي عند سماع عبارة "أريد دجاجاً مطهياً بالزبد"، وذلك وفقاً لمديرين تنفيذيين في فولكس فاغن وشركة سيرينس التي دخلت في شراكة مع فولكس فاغن بشأن هذه التقنية.وأوضح كاي جرونيتز، عضو مجلس إدارة فولكس فاغن للتطوير الفني، لرويترز على هامش المعرض، إنه يمكن للعملاء الآن ضبط الوظائف داخل سيارتهم من دون لمس أي زر، مضيفا "عملاؤنا لا يريدون تعديل مقاعدهم يدوياً.. وإنما عن طريق الأنظمة اللغوية".ويقول منتقدون إن إضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى السيارات، وإن كانت خطوة أكثر تطوراً من التفاعلات الممكنة اليوم، فإنها تتخلف كثيراً عن قفزة الذكاء الاصطناعي التي كانت متوقعة قبل بضع سنوات، خاصة مع السيارات الذاتية القيادة بالكامل.وتابع جرونيتز: "إذا كان لديك نظام آبل كار بلاي أو أندرويد أو شيء من هذا القبيل في سيارتك، فلن تتمكن من ضبط الوظائف داخلها. هذه هي الخطوة التالية.. أعتقد أن ما يبحث عنه عملاؤنا حقاً هو سهولة وسلاسة استخدام سياراتهم".بينما قالت فولكس فاغن إنها أول شركة مصنعة للسيارات على نطاق تجاري تجعل هذه التقنية ميزة قياسية في شريحة سياراتها الصغيرة.