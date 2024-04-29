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بقوة 215 حصانًا.. ميني تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية

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ميني إسمان
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كشفت ميني عن أحدث سياراتها الكهربائية، ايسمان الجديدة كلياً كسيارة كروس أوفر كهربائية مصممة للمنافسة في قطاع مليء بالمنافسين.اضافة اعلان

ميني تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية

وحسب "سعودي شفت: فإن ميني إسمان تجمع ميزات ميني كوبر الساحرة، والخطوط القوية والجريئة من شقيقتها الأكبر كاونتريمان.


 وتمنحها الإضافات البلاستيكية السوداء حول الهيكل مع لوح الانزلاق الأمامي وقضبان السقف مظهرًا جادًا وسمة الكروس أوفر، وتميزها تمامًا عن سيارات الهاتشباك من حيث تنافس شقيقتها كوبر.

نظام معلومات مستوحى من الهواتف الذكية

وتشمل السيارة نظام المعلومات والترفيه ميني المستوحى من الهواتف الذكية، والذي يوفر مساعدًا شخصيًا ذكيًا جديدًا من ميني باسم “Spike”.


ويتمتع السائق بإمكانية الوصول إلى ثمانية أوضاع قيادة قابلة للتخصيص: الوضع الشخصي، وضع Go-Kart، الوضع الحيوي، الوضع الأساسي، الوضع الأخضر، الوضع الخالد، وضع التوازن، ووضع الحلبة. وتتغير الأجواء الداخلية وإعدادات المحركات وفقًا لذلك.


وتنافس ميني إيسمان الكهربائية سيارات مثل جيب ريفينج وفيات 600e وبيجو e-2008، وستبدأ ميني بإنتاج سيارتها في الصين، ثم في مصنعها الشهير في المملكة المتحدة. بدءًا من عام 2026.

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