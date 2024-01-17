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تشغيل أول محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية في الرياض

شحن السيارات
محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية
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دشنت شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية (EVIQ)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، تشغيل أول محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية بمدينة الرياض.اضافة اعلان

تشغيل أول محطة شحن سريع للسيارات في الرياض

وتقدم الخدمة عبر شاحنين سريعين متطورين، بطاقة تتجاوز 100 كيلو وات، بما يوفر شحنًا عالي الجهد لـ4 سيارات في آن واحد.
وقال الرئيس التنفيذي لـEVIQ، محمد بكر قزاز، إن الشركة تعتزم حسب خطتها توفير أكثر من 5 آلاف شاحن سريع في ألف موقع على مستوى المملكة بحلول 2030.

توفير تقنيات الشحن في فترة زمنية قصيرة

وأضاف أن الشركة وهي نتاج شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء، توفر تقنيات في مجال الشحن في فترة زمنية وجيزة.
ووقعت شركة (EVIQ) مع مجموعة روشن أحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، مؤخرًا مذكرة تفاهم لتطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المجمعات السكنية والعقارات التجارية، التي تطورها روشن في جميع أنحاء المملكة.

إطلاق أول محطة شحن عمومي سريع في "روشن"

وتم الاتفاق على إطلاق أول محطة شحن عمومي سريع للمركبات الكهربائية في المملكة في واجهة روشن بمدينة الرياض.
وتهدف الشركة من هذا التعاون الإستراتيجي إلى تبادل الخبرات بين الجهتين لتطوير البنية التحتية والتقنيات الحديثة الداعمة لنشر استخدام المركبات الكهربائية على نطاق أوسع في المملكة.

تشغيل مركز لبحث وتطوير شواحن السيارات الكهربائية

كما أطلقت شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية EVIQ مؤخرًا مركزًا للبحث والتطوير لشواحن السيارات الكهربائية بمدينة الرياض، يعد الأول من نوعه في المنطقة.
ويتم استخدام المركز الجديد لمهام اختبار ودراسة مجموعة من أجهزة الشحن والبرمجيات، لضمان استخدام أفضل المعدات والبرامج في المجال، مما يؤكد التزام EVIQ بالجودة والكفاءة.

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