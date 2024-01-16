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11 سيارة تُشعل المنافسة في 2024.. هل تتغير قواعد اللعبة؟ (صور)

11 سيارة
11 سيارة تُشعل المنافسة في 2024
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تدخل تكنولوجيا صناعة السيارات في عام 2024 عالمًا من المنافسة الشديدة بين كبرى شركات إنتاج السيارات في العالم.
وأعدت هذه الشركات موديلات جديدة عادة ما تكون متميزة عن سابقاتها لناحية المواصفات والتصميمات والأجهزة التكنولوجية المتطورة وغيرها من الأمور.اضافة اعلان

11 سيارة تشعل المنافسة في 2024

وفي هذا السياق، نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، تقريرًا بعنوان: "11 سيارة ستغير اللعبة في عام 2024"، وقالت إنها رصدت المزيد من السيارات الكهربائية، واشتداد المنافسة، والمزيد من التقدم التكنولوجي.
وأضافت أنه من المتوقع أن تظل مبيعات السيارات الجديدة قوية في عام 2024، خاصة مع ظهور العديد من السيارات المثيرة للاهتمام والمبتكرة لأول مرة في السوق، حيث سيكون لدى المشترين الكثير من الخيارات.
وأعدت فوربس قائمة بالسيارات التي قد تحظى باهتمام المشترين والنقاد على حد سواء.

فولفو إي أكس 90


سيارة كهربائية بالكامل وبثلاثة صفوف للمقاعد، وتتميز بتصميم داخلي جديد وأنظمة تكنولوجية متطورة من شركة غوغل.

كيا إي في9


سيارة كهربائية بالكامل وبثلاثة صفوف للمقاعد، وتتميز بتصميمها المبتكر والصف الثالث الفسيح.

كاديلاك إسكاليد آي كيو


تعد أول سيارة كهربائية بثلاثة صفوف للمقاعد من شركة جنرال موتورز، وتتميز بالتوجيه الرباعي للعجلات، ومدى شحن يصل إلى 450 ميلا (724 كيلومتر)، وقوة حصانية أكبر، ونظام ترفيهي متطور، وصف ثالث كامل الحجم ونظام شحن سريع للأجهزة.

لينكولن نوتيلوس


أول سيارة أس يو في تتميز بشاشة ممتدة من يسار السائق وحتى يمين الراكب.
بالإضافة إلى شاشة ثانوية أخرى، وعطور تسمح للمستخدمين بتغييرها حسب مزاجهم، وتنسيق للإضاءة المحيطية مع إعدادات الشاشة والموسيقى معا، بالإضافة إلى تصميم خارجي جديد وأنظمة هجينة أكثر قوة.

هيونداي سانتا في


فاجأت هذه السيارة الجميع عندما ظهرت لأول مرة، وتتميز بتصميم جريء وبمقصورة داخلية أكثر اتساعا نظرا لشكلها الذي يشبه الصندوق، وتضم ثلاثة صفوف للمقاعد.

بي أم دبليو أكس2


طورت الشركة هذه السيارة بقوة وهي تتمتع بشكل وحجم جديد وقدرات أكبر، وتم تجديدها بالكامل.

لكزس جي أكس


تم إعادة تصميم السيارة ذات الدفع الرباعي والتي تحظى بشعبية لدى من يقومون بالقطر أو الذين يستخدمونها على الطرق الوعرة، وأصبحت الآن أكثر قوة وقدرة وفخامة.

جينيسيس جي في80 كوبيه


سيارة أس يو في كوبيه، ومنافسة للسيارات الألمانية المشابهة، تتميز بتصميم جديد وقيادة رياضية، ونظام هجين.

تويوتا لاند كروزر برادو


عادت إحدى سيارات الدفع الرباعي الأكثر شعبية من تويوتا إلى السوق الأميركي بجيل جديد بالكامل، ذات تصميم مستوحى من طرازات قديمة، وهي سيارة مخصصة للطرق الوعرة.

هوندا برولوغ


سيارة كهربائية بالكامل دخلت إلى قائمة سيارات هوندا، وصنعت ضمن مشروع مشترك مع جنرال موتورز، ومجهزة لاستخدام شواحن تسلا، وتتميز بتصميم جميل.

رام 1500 آر إي في


سيارة بيك أب كهربائية بالكامل وتتمتع بمدى شحن يصل إلى 500 ميل (نحو 800 كيلومتر)، وقدرة سحب تصل إلى 14000 رطل، وقوة 645 حصانًا، ونظام الدفع الرباعي القياسي ونظام المساعدة على القيادة بدون استخدام اليدين.
وهذه القائمة مجرد غيض من فيض، وفقا لفوربس، وهناك عشرات السيارات الأخرى الجديدة التي ستتوفر في الأسواق خلال عام 2024، ومن المؤكد أن هناك شركات لديها مفاجآت غير معلنة. وسيكون العام الجديد عامًا مثيرًا للاهتمام لمتسوقي السيارات الجديدة.

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