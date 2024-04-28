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خطر على الأطفال.. استدعاء 25 مركبة 5Series" BMW"

مركبة 5Series
مركبة 5Series BMW
أ أ
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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 25 مركبة 5Series" BMW"، موديل 2024، بسبب خلل فني يشكل خطرًا على الأطفال.
ويتمثل الخلل وفق ما أعلنت الوزارة "في نقاط تثبيت مقعد الأطفال في المقاعد الخلفية، قد يؤدي إلى انفصال المقعد حال وقوع حادث مما يزيد من خطر الإصابة".اضافة اعلان
ودعت الوزارة، أصحاب المركبات إلى التواصل مع شركة محمد يوسف ناغي لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.


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