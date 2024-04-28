خطر على الأطفال.. استدعاء 25 مركبة 5Series" BMW"

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 25 مركبة 5Series" BMW"، موديل 2024، بسبب خلل فني يشكل خطرًا على الأطفال.

ويتمثل الخلل وفق ما أعلنت الوزارة "في نقاط تثبيت مقعد الأطفال في المقاعد الخلفية، قد يؤدي إلى انفصال المقعد حال وقوع حادث مما يزيد من خطر الإصابة".

ودعت الوزارة، أصحاب المركبات إلى التواصل مع شركة محمد يوسف ناغي لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

