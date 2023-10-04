تفاصيل الصراع بين تسلا و "بي واي دي" على السوق العالمي

تمنح عمليات التسليم المخيبة للآمال لشركة تسلا في الربع الثالث أقرب
منافسيها، BYD عملاق
السيارات الكهربائية الصيني، فرصة لانتزاع المركز الأول في تصنيفات السيارات
الكهربائية.
باعت "تسلا" 435 ألف سيارة كهربائية في الربع الأخير، بينما باعت "BYD" نحو 431 ألف سيارة كهربائية تعمل بالبطارية خلال نفس الفترة.
هذه المبيعات تركت فجوة تزيد قليلاً عن 3000 سيارة بين الشركتين، وفقاً لما
جاء في موقع "العربية نت".
اقتراب بي واي بي من تجاوز تسلا
ويعني هذا الفارق البسيط أن "BYD" قد تكون قريبة من تجاوز منافستها التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها عندما يتعلق الأمر بمبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs.
وتعد هذه الأرقام قفزة هائلة لشركة سخر منها الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك في السابق باعتبارها مزحة منذ أكثر من عقد من الزمن.
وتتقدم "BYD" بالفعل بفارق
كبير عندما يتعلق الأمر بإجمالي المبيعات، بما في ذلك السيارات الهجينة، حيث باعت
شركة BYD أكثر من 800
ألف سيارة في الربع الأخير، أي ضعف مبيعات شركة تسلا.
المبيعات الإجمالية لشركة "BYD"
وباعت الشركة الصينية 1.8 مليون سيارة العام الماضي، أكثر من 911 ألفا منها عبارة عن سيارات بالبطارية. بينما باعت شركة تسلا، 1.3 مليون سيارة.
جاءت مبيعات تسلا في الربع الثالث أقل بكثير من توقعات المحللين. وانخفضت
المبيعات بنسبة 6.7% عن الربع السابق، وهو أول انخفاض ربع سنوي منذ أوائل عام 2020.
تسلا مخيبة للآمال
وكان ماسك قد حذر سابقاً من أن الترقيات المخططة لمصانع الشركة حول العالم قد تؤدي إلى انخفاض عمليات التسليم لبقية العام.
وتواجه الشركة أيضاً تباطؤ الطلب، مما دفعها إلى شن حروب أسعار شرسة في كل
من الصين والولايات المتحدة.
حروب أسعار في الصين والولايات المتحدة
وقد أعلنت "تسلا" مؤخرا عن نسخة جديدة من سيارتها Model Y للسوق الصينية، مما يوفر تسارعاً أكبر قليلاً وإضاءة محيطية جديدة بدون تكلفة إضافية من النموذج الأساسي.