تدشين أول مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة والوطن العربي

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تدشن شركة "لوسد موتورز" أول مصنع من نوعه في العالم العربي، لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة، وذلك بعد غد الأربعاء، في موقع المصنع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ اضافة اعلان

وقالت الشركة إن حفل افتتاح المصنع لشركة "لوسد موتورز إي إم بي 2" يشهد حضور العديد من الشخصيات الرسمية والمسؤولين، فيما ستكون مناسبة لاستكشاف التطورات والابتكارات في مجال صناعة السيارات الكهربائية





الحصول على رخصة التشغيل





أول منشاة صناعية للشركة خارج أمريكا



منحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة شركة لوسد رخصة التشغيل الخاصة بوحدة التصنيع التابعة لها والتي تم إنشاؤها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في مقر الهيئة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.وتأتي هذه الخطوة المهمة لتنويع قطاع النقل في المملكة وتسريع وتيرة تحقيق رؤية السعودية 2030.وقال رئيس شركة لوسد، والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط، فيصل سلطان خلال الحفل: إن الحصول رسميًا على التصريح الخاص للشركة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية باعتبارها أول منشأة لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة وأول منشأةٍ صناعيةٍ لشركة لوسد خارج الولايات المتحدة.وأضاف، هذه الخطوات الرسمية من شأنها أن تمهد الطريق وترسي المعايير لصناعة السيارات، وتزويد السوق السعودية بمركبات كهربائية متطورة ومُجمَّعة في المملكة.