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صحيفة تواصل الالكترونية

أرخص سيارات الركاب العاملة بالبطاريات..

"كيا" تطرح أحدث سياراتها الكهربائية (صور)

سيارة راي
سيارة راي
أ أ
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كشفت "كيا كورب" عن أحدث سياراتها الكهربائية وهي سيارة صغيرة باسم "راي" Ray  في كوريا الجنوبية.

سعر سيارة "راي"اضافة اعلان

ويبدأ سعر "راي" ذات المقعد الواحد من حوالي 27 مليون وون (20.5 ألف دولار)، ولكن السعر سيقل في سيول لأن الإعانات ستخفض التكلفة إلى 16 ألف دولار، أما الموديل ذو الأربعة مقاعد يصل سعره إلى 29.55 مليون وون.


أرخص سيارات الركاب العاملة بالبطاريات

وبذلك تصبح "راي" أرخص سيارات الركاب العاملة بالبطاريات التي تقدمها الشركة الكورية على الإطلاق، وذلك مع تنامي حرب الأسعار في مجال السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية.


6 آلاف طلب للسيارة

وأوضحت الشركة أنها تلقت طلبات مسبقة للسيارة من أكثر من 6 آلاف عميل خلال العشرين يوم عمل الماضي منذ أن أعلنت "كيا" عن قرب طرح "راي"، ويتجاوز ذلك مستهدفها لبيع 4 آلاف سيارة لعام 2023 بأكمله.


شحن سيارة راي

ويبلغ مدى قيادة السيارة بالشحنة الواحدة إلى 200 كيلو متر تقريبًا لأنها مصممة للعملاء الذين يعيشون في المدن المزودة ببنية تحتية لشحن السيارات الكهربائية، وتستغرق "راي" حوالي 40 دقيقة بشاحن سريع حتى يتم شحنها من 10% إلى 80%.

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