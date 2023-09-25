"كيا" تطرح أحدث سياراتها الكهربائية (صور)

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كشفت "كيا كورب" عن أحدث سياراتها الكهربائية وهي سيارة صغيرة باسم "راي" Ray في كوريا الجنوبية.





سعر سيارة "راي" اضافة اعلان



أرخص سيارات الركاب العاملة بالبطاريات



6 آلاف طلب للسيارة



شحن سيارة راي



ويبدأ سعر "راي" ذات المقعد الواحد من حوالي 27 مليون وون (20.5 ألف دولار)، ولكن السعر سيقل في سيول لأن الإعانات ستخفض التكلفة إلى 16 ألف دولار، أما الموديل ذو الأربعة مقاعد يصل سعره إلى 29.55 مليون وون.وبذلك تصبح "راي" أرخص سيارات الركاب العاملة بالبطاريات التي تقدمها الشركة الكورية على الإطلاق، وذلك مع تنامي حرب الأسعار في مجال السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية.وأوضحت الشركة أنها تلقت طلبات مسبقة للسيارة من أكثر من 6 آلاف عميل خلال العشرين يوم عمل الماضي منذ أن أعلنت "كيا" عن قرب طرح "راي"، ويتجاوز ذلك مستهدفها لبيع 4 آلاف سيارة لعام 2023 بأكمله.ويبلغ مدى قيادة السيارة بالشحنة الواحدة إلى 200 كيلو متر تقريبًا لأنها مصممة للعملاء الذين يعيشون في المدن المزودة ببنية تحتية لشحن السيارات الكهربائية، وتستغرق "راي" حوالي 40 دقيقة بشاحن سريع حتى يتم شحنها من 10% إلى 80%.