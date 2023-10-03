متناهية الصغر.. شركة سويسرية تطلق سيارة كهربائية فريدة من نوعها

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كشفت شركة "ميكرو موبيليتي سيستمز" (Micro Mobility Systems) عن سيارتها الكهربائية Microlino الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات متناهية الصغر، نظير سعر يبدأ من 22 ألفاً و690 يورو. اضافة اعلان





مواصفات السيارة الصغيرة



مواصفات البطارية



وأوضحت الشركة السويسرية أن سيارتها Microlino الجديدة تأتي بطول 2.50 متر وعرض 1.50 متر، ولا يتعدى وزنها 450 كغم، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 230 لتراً.وعلى صعيد الدفع.وتعتمد السيارة Microlino على سواعد محرك كهربائي بقوة 12.5 كيلووات/17 حصان. وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 50 كلم/س في غضون 5 ثوان، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 90 كلم/س.وسيتم تجهيز السيارة Microlino الكهربائية ببطارية سعة 10.5 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 177 كلم.وفي وقت لاحق ستتوفر أيضاً بطارية سعة 6 كيلووات مع مدى سير 91 كلم، وبطارية سعة 14 كيلووات مع مدى سير 230 كلم.وتمتاز السيارة الكهربائية Microlino ثنائية المقاعد بباب أمامي مع سقف قابل للطي، بحيث تتحول إلى سيارة كابريو.