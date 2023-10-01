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صحيفة تواصل الالكترونية

دعوى قضائية ضد تسلا بسبب العنصرية.. هذا ما حدث!

تسلا
شركة تسلا
أ أ
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أكدت لجنة "تكافؤ فرص العمل" الأمريكية، أنه  تم رفع دعوى قضائية ضد شركة "تسلا"، بسبب "مضايقات عنصرية واسعة النطاق ومستمرة" لمواطنيها من ذوات البشرة السمراء، وللانتقام من العمال، الذين تحدثوا عن المشكلة، طبقاً لما ذكرته الوكالة الاتحادية.اضافة اعلان

دعوى قضائية ضد تسلا


وأوضحت اللجنة، في بيان لها ، أنه منذ عام 2015 على الأقل، "واجه الموظفون من ذوات البشرة السمراء في منشآت التصنيع التابعة لشركة تسلا فيفريمونت في كاليفورنيا بشكل روتيني إساءة عنصرية، وقوالب نمطية سائدة، وعداء بالإضافة إلى ألقاب".

ممارسات وسلوك عنصري



وبينت اللجنة أن "الموظفين السود واجهوا بشكل منتظم الكتابة على الجدران "جرافيتي"، بما في ذلك أشكال مختلفة من الصليب المعقوف والتهديدات ومشانق على المكاتب وغيرها من المعدات، في أماكن الاستحمام وداخل المصاعد، وحتى على المركبات الجديدة التي تخرج من خط الإنتاج".

ورفع الدعوى مكتب منطقة سان فرانسيسكو، التابع للجنة الدعوى القضائية، والذي لديه سلطة قضائية على "شمال كاليفورنيا" و"شمال نيفادا" و"أوريغون" و"واشنطن" و"ألاسكا" و"إيداهو" و"مونتانا".

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