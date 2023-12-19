ما حكم قراءة الرقية الشرعية على الماء والزيت والعسل؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم قراءة الرقية الشرعية على الماء والزيت والعسل.
القرآن
كله مبارك ويُسترقى بهوأوضح
في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن القرآن كله مبارك لقول
الله تعالى: "كتاب أنزلناه إليك مبارك"، وقوله "قل هو للذي آمنوا هدى وشفاء".
وأضاف أن القرآن الكريم يُسترقى به، ولذلك لما نزل نفر من الصحابة على حي من أحياء العرب ولم يُضيفوهم، فلُدغ سيد ذلك الحي، فأتوا لهؤلاء النفر من الصحابة فقالوا هل فيكم من راق؟ قال أحدهم نعم أنا أرقي، فأتوا بسيدهم فرقاه بسورة الفاتحة، وكان ينفث عليه مباشرة، فقام الرجل وقد شُفي تمامًا وما به شيء وكأنه نشط من عقال.
ما حكم قراءة الرقية الشرعية على الماء والزيت والعسل؟— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 18, 2023
- الشيخ د. سعد الخثلان@saad_alkhathlan#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/HrrbOYFTd4
أنواع
الرقية الشرعية وأنفعهاوأكد
أن القرآن كله محل للرقية، وأن الرقية لها عدة أنواع، فإما أن تكون مباشرة وهذه أنفعها كما فعل الصحابي، أو تكون رقية في الماء ثم يُشرب أيضًا لا بأس، أو رقية في
زيت الزيتون والزعفران ونحو ذلك.
حال
النبي صلى الله عليه وسلم مع الرقيةوأشار
إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بها ما لم
تكن شركًا، وأن الإمام بن القيم رحمه الله أصابته أمراض وهو بمكة فكان يأخذ بماء
زمزم فيقرأ فيه الفاتحة سبع مرات ويشفى تمامًا.
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