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شاهد.. منظر رائع من جبل أحد أثناء هطول الأمطار على المدينة

أمطار جبل أحد
أثناء سقوط الأمطار على جبل أحد أمس
أ أ
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التقطت كاميرات قناة السنة النبوية، مشهدًا رائعًا من جبل أحد، أثناء هطول الأمطار على المدينة المنورة أمس الاثنين.
وشوهدت الأمطار تنساب من أعلى الجبل إلى أسفل، مما أثار تفاعلاً بين رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين عبّروا عن انبهارهم بهذا المشهد.اضافة اعلان
وعلق أحدهم: "هذا جبل أحد.. والله إني أحبه".

بينما كتب آخر متعجبًا: "سبحان الله".

فيما علق ثالث: "ما شاء الله تبارك الله.. أمطار خير وبركة يا رب.. الله يرزقنا".


أمطار على المسجد النبوي

وأعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن المسجد النبوي سجل ١٩ ملم من الأمطار عند السادسة من مساء أمس.
وقال القحطاني، إن كميات الأمطار على منطقة المدينة المنورة تفاوتت ما بين متوسطة إلى غزيرة.

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