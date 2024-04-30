شاهد.. منظر رائع من جبل أحد أثناء هطول الأمطار على المدينة

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التقطت كاميرات قناة السنة النبوية، مشهدًا رائعًا من جبل أحد، أثناء هطول الأمطار على المدينة المنورة أمس الاثنين.

وشوهدت الأمطار تنساب من أعلى الجبل إلى أسفل، مما أثار تفاعلاً بين رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين عبّروا عن انبهارهم بهذا المشهد.

وعلق أحدهم: "هذا جبل أحد.. والله إني أحبه".

بينما كتب آخر متعجبًا: "سبحان الله".

فيما علق ثالث: "ما شاء الله تبارك الله.. أمطار خير وبركة يا رب.. الله يرزقنا".







تلتقط منظر رائع من جبل أحد..



أثناء هطول الأمطار على عدسة قناة السنة النبوية 📹تلتقط منظر رائع من جبل أحد..أثناء هطول الأمطار على #المدينة_المنورة اليوم pic.twitter.com/BGCcqueCLb April 29, 2024

أمطار على المسجد النبوي



وأعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن المسجد النبوي سجل ١٩ ملم من الأمطار عند السادسة من مساء أمس.وقال القحطاني، إن كميات الأمطار على منطقة المدينة المنورة تفاوتت ما بين متوسطة إلى غزيرة.