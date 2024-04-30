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هل يجوز للمسافر أن يكون إمامًا للمقيم؟ "الفوزان" يوضح

الفوزان
الشيخ الفوزان
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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، حكم إمامة المسافر للمقيمين في الصلاة.اضافة اعلان

هل يجوز للمسافر أن يكون إمامًا للمقيم؟

وأوضح في مقطع فيديو على حسابه في منصة إكس، أنه يجوز للمسافر أن يؤم المقيمين في الصلاة، شرط أن يُخبر المأمومين المقيمين أنه على سفر وأنه قد نوى القصر.
وأضاف أن المسافر إذا أراد إمامة المقيمين للصلاة، أنه بعد أن يخبرهم يصلى ركعتين ويسلم، وعلى المأمومين أن يتموا لأنفسهم.

إمامة النبي ﷺ للناس وهو على سفر

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في فتح مكة، وقال: "يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإننا قوم سفر".

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