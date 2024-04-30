هل يجوز للمسافر أن يكون إمامًا للمقيم؟ "الفوزان" يوضح

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كشف
الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء، حكم إمامة المسافر للمقيمين في الصلاة.
هل
يجوز للمسافر أن يكون إمامًا للمقيم؟وأوضح
في مقطع فيديو على حسابه في منصة إكس، أنه يجوز للمسافر أن يؤم المقيمين في الصلاة،
شرط أن يُخبر المأمومين المقيمين أنه على سفر وأنه قد نوى القصر.
وأضاف أن المسافر إذا أراد إمامة المقيمين للصلاة، أنه بعد أن يخبرهم يصلى ركعتين ويسلم، وعلى المأمومين أن يتموا لأنفسهم.
إمامة
النبي ﷺ للناس وهو على سفروأشار
إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في فتح مكة، وقال: "يا أهل مكة أتموا
لأنفسكم فإننا قوم سفر".
الإجابات المختصرة🔺— الشيخ صالح الفوزان (@salihalfawzan) April 23, 2024
الحلقة 821
هل يجوز للمسافر أن يكون إماماً على المقيم؟
العلامة الشيخ صالح الفوزان#الإجابات_المختصرةhttps://t.co/oMBLfKCbE7 pic.twitter.com/VCZCdPqoiH