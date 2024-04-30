هل يجوز للمسافر أن يكون إمامًا للمقيم؟ "الفوزان" يوضح

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، حكم إمامة المسافر للمقيمين في الصلاة.





هل يجوز للمسافر أن يكون إمامًا للمقيم؟



إمامة النبي ﷺ للناس وهو على سفر





الحلقة 821



هل يجوز للمسافر أن يكون إماماً على المقيم؟



العلامة الشيخ صالح الفوزانpic.twitter.com/VCZCdPqoiH https://t.co/oMBLfKCbE7 الإجابات المختصرة🔺الحلقة 821هل يجوز للمسافر أن يكون إماماً على المقيم؟العلامة الشيخ صالح الفوزان #الإجابات_المختصرة April 23, 2024

وأوضح في مقطع فيديو على حسابه في منصة إكس، أنه يجوز للمسافر أن يؤم المقيمين في الصلاة، شرط أن يُخبر المأمومين المقيمين أنه على سفر وأنه قد نوى القصر.وأضاف أن المسافر إذا أراد إمامة المقيمين للصلاة، أنه بعد أن يخبرهم يصلى ركعتين ويسلم، وعلى المأمومين أن يتموا لأنفسهم.وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في فتح مكة، وقال: "يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإننا قوم سفر".