لديه أسهم يتركها ليرتفع سعرها.. كيف يخرج زكاتها؟

أ أ

أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال بشأن كيفية إخراج زكاة الأسهم التي لا يضارب فيها صاحبها.



كيفية إخراج زكاة الأسهم:



حكم إعطاء الكافر الصدقة:



حكم التهنئة قبل عيد الفطر:



وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس يقول فيه صاحبه :" لدي أسهم لا أضارب فيها بل أنتظر أن تصل لسعر جيد وأبيعها لحاجتي للمال فكيف تكون زكاتها؟".وأوضح الشيخ الخثلان أن شركة التأمين تقوم بإخراج الزكاة ، ومن الممكن أن يقوم صاحب الأاسهم عبر المستشار القانوني بمعرفة رصيد أسهمه ومقدار الوعاء الزكوي التي تحدده الشركة ويخرج زكاة أسهمه عندما يحول الحول.وأضاف أيضا أنه يمكنه أن يحسب قيمة الأسهم في حالة عدم إخراج الشركة للزكاة ويخرج عنها ما مقداره 2.5 %.كما أجاب الشيخ الخثلان أيضا على سؤال، بشأن جواز إعطاء الكافر الصدقة.وأوضح الشيخ الخثلان في رده على سؤال من خلال مقطع فيديو على حسابه بمنصة "إكس" أن ذلك يجوز بالإجماع.وأضاف أن ذلك جائز لقوله تعالى "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا"، والأسير في ذلك الوقت كان غير مسلم.كما بين أيضا أن ذلك مقرون بالصدقة فقط لأن بابها واسع ، أما الزكاة فلا تعطى للكافر إلا في حالة واحدة وهي "المؤلفة قلوبهم".وفي وقت سابق بيّن الشيخ الخثلان حكم التهنئة بعيد الفطر قبل يوم العيد.وقال الشيخ الخثلان : "التهنئة قبيل يوم العيد بالعيد لا بأس بها ، وهي أشبه ما لو هُنيء إنسان بزواجه قبيل الزواج".وتابع الشيخ الخثلان : "التهاني من قبيل العادات والأصل فيها الحل والإباحة وليس لها وقت محدد، بل هي مرتبطة بالمناسبة قبلها وبعدها ".