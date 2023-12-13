مع برودة الأجواء.. متى تنتهي فترة المسح على الجوارب؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن
فترة انتهاء المسح على الجورب خاصة مع برودة الأجواء ودخول فصل الشتاء.
فترة
المسح على الجواربوأوضح
في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه إذا عرفنا متى تبتدئ
فترة المسح على الجورب علمنا متى تنتهي؛ حيث تبتدئ من أول مسح بعد الحدث، وليس من
أول مسح بعد اللبس وإنما بعد الحدث.
مع برودة الأجواء.. متى تنتهي فترة المسح على الجوارب؟— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 12, 2023
- الشيخ د. سعد الخثلان@saad_alkhathlan#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/x1zRiwuAoF
وأضاف أن الشخص إذا لبس الجوربين على طهارة، هنا لا تبتدئ المدة، ولكن إذا أحدث "نقض الوضوء" ثم توضأ بعد ذلك ومسح، هنا تبتدئ المدة.
24
ساعة للمقيم و72 ساعة للمسافروبين
الخثلان أن مدة المسح على الجوربين هي يوم وليلة للمقيم، يعني 24 ساعة للمقيم،
وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر بما يعادل 72 ساعة.
وأشار إلى أنه في حالة الاستحمام أثناء مدة المسح، فإنه إذا كان الغسل واجبًا فإنه يكفي عن الوضوء، فإذا لبس الجوربين فتبتدئ المدة من أول مسح بعد الحدث كما لو توضأ.
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