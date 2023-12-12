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هل يجوز أن يُعد الإنسان لنفسه كفنًا؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم إعداد كفن استعدادًا للموت.

هل يجوز أن يُعد الإنسان لنفسه كفنًا؟

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن بعض الناس خاصة أهل الخير والصلاح يعد لنفسه كفنًا من باب الاستعداد للموت، فهل هذا مشروع؟

إعداد الكفن استعداد للموت غير مشروع

وأجاب أن الأقرب والله أعلم أن هذا العمل غير مشروع، وإن كان قد روي عن بعض العباد.
وأكد أنه لم يرد عن النبي ﷺ أو الصحابة، ولو كان هذا مشروعًا لفعلوه، والخير كل الخير في اتباعهم، فالأقرب والله أعلم أنه لا يُستحب ذلك.
وبين الخثلان، أنه لا يُستحب للإنسان أن يعد لنفسه كفنًا، ويسعنا ما وسع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.

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