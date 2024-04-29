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"أفعى الوادي".. معلومات مذهلة عن ثعابين تعيش بدولة خليجية

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وثق مقطع فيديو تداولته حسابات عمانية مشهدا نادرا لظهور ثعبان "أفعى الوادي" الذي يعيش في سلطنة عمان.

ثعبان أفعى الوادي:

وبحسب مقطع فيديو نشرته حساب الخيمة العمانية ووثقته عدسة المصور محمد البوسعيدي، فقد ظهر أفعى الوادي السريع من الثعابين الجميلة و الغير سامة.اضافة اعلان
وأوضح الحساب أنها تعيش غالباً في الأودية و المجاري المائية و المزارع ويوم تشوف مثلها خليها - تأكل الفئران وفيها فوائد وغير ضارة للإنسان.

وادي الأفاعي:

ويعرف وادي الأفاعي في سلطنة عمان بوادي صير الزامة، أو مخنق الأفعى لكثرة تعرجاته وضيقه، وهو تابع لولاية الرستاق محافظة جنوب الباطنة في عمان.
ويحتاج وادي الزامة التابع لوادي بني عوف بولاية الرستاق لقطعه والمرور منه إلى السباحة والتسلق والقفز وبعض الأنشطة الأخرى.
كما أن الشمس لا تصل إلا إلى أجزاء بسيطة منه وبارد بالصيف، حيث يبلغ طول الوادي نحو 3 كيلومترات.
 ويحتاج للمرور به من ساعتين إلى 6 ساعات، بسبب ضيق الوادي وعمقه واختلاف تضاريسه.

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