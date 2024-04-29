"أفعى الوادي".. معلومات مذهلة عن ثعابين تعيش بدولة خليجية

ثعبان أفعى الوادي:



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وادي الأفاعي:





تصوير : محمد البوسعيديpic.twitter.com/RVUKRDMlqq أفعى الوادي السريع من الثعابين الجميلة و الغير سامة تعيش غالباً في الأودية و المجاري المائية و المزارع ويوم تشوف مثلها خليها - توكل الفئران و القرير وفيها فوائد وغير ضارة للإنسانتصوير : محمد البوسعيدي #الخيمة_العمانية April 28, 2024

وثق مقطع فيديو تداولته حسابات عمانية مشهدا نادرا لظهور ثعبان "أفعى الوادي" الذي يعيش في سلطنة عمان.وبحسب مقطع فيديو نشرته حساب الخيمة العمانية ووثقته عدسة المصور محمد البوسعيدي، فقد ظهر أفعى الوادي السريع من الثعابين الجميلة و الغير سامة.وأوضح الحساب أنها تعيش غالباً في الأودية و المجاري المائية و المزارع ويوم تشوف مثلها خليها - تأكل الفئران وفيها فوائد وغير ضارة للإنسان.ويعرف وادي الأفاعي في سلطنة عمان بوادي صير الزامة، أو مخنق الأفعى لكثرة تعرجاته وضيقه، وهو تابع لولاية الرستاق محافظة جنوب الباطنة في عمان.ويحتاج وادي الزامة التابع لوادي بني عوف بولاية الرستاق لقطعه والمرور منه إلى السباحة والتسلق والقفز وبعض الأنشطة الأخرى.كما أن الشمس لا تصل إلا إلى أجزاء بسيطة منه وبارد بالصيف، حيث يبلغ طول الوادي نحو 3 كيلومترات.ويحتاج للمرور به من ساعتين إلى 6 ساعات، بسبب ضيق الوادي وعمقه واختلاف تضاريسه.