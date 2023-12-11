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موعظة مؤثرة.. شاهد "الخثلان" يوضح حقيقة الدنيا والاستعداد للآخرة

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حقيقة الدنيا والاستعداد للدار الآخرة.اضافة اعلان

على الإنسان أن يعرف حقيقة هذه الدنيا


وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه لابد على الإنسان أن يعرف حقيقة هذه الدنيا وأن مقامه فيها مؤقت،وأنها دار ممر وعبور.

وأضاف أنه على كل منا أن ينظر في حال من كانوا قبلنا من مائة سنة، فهم الآن في قبورهم ونحن يومًا ما سنكون مثلهم بعد مائة سنة، ليتبن لنا حقيقة هذه الدنيا.

وبين الخثلان، أن الدنيا لا تستحق من الإنسان كل هذا العناء والنصب والشقاء، وكل هذا الصخب والمصادمات، وأن الإنسان يُغبط فيها على عمله الصالح، فالذي يُغبط هو من اغتنم عمره في طاعة اللع عز وجل.

الدنيا مهما بلغت في إلى الفناء


وأكد أنه مهما أوتي الإنسان من الدنيا فهو إلى الفناء، وذلك لقول الله تعالى:"لَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ * وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ * وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ".

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