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هل يجب إقامة عرس للإعلان عن الزواج أو يكفي عقد القران؟ "الخثلان" يُجيب

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم إقامة عرس للإعلان عن الزواج.

إقامة العرس وإعلان الزواجاضافة اعلان

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الحد الأدنى لإعلان الزواج هو وجود شاهدين.
وأضاف أنه بوجود ولي وشاهدين يحصل الحد الأدنى لإعلان الزواج، وأن إقامة حفل للعرس يكون أفضل وأكمل في إعلان النكاح.

إقامة العرس ليس واجبًا

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أولموا ولو بشاة"، مؤكدًا أن إقامة العرس ليس واجبًا، وأن المسلم إذا لم يفعل ذلك واكتفى بالولي والشاهدين فهذا يكفي لإعلان النكاح.

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