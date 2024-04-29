هل يجب إقامة عرس للإعلان عن الزواج أو يكفي عقد القران؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم إقامة
عرس للإعلان عن الزواج.
إقامة العرس وإعلان الزواجوأوضح
في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الحد الأدنى لإعلان الزواج هو وجود
شاهدين.
وأضاف أنه بوجود ولي وشاهدين يحصل الحد الأدنى لإعلان الزواج، وأن إقامة حفل للعرس يكون أفضل وأكمل في إعلان النكاح.
إقامة
العرس ليس واجبًاوأشار
إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أولموا ولو بشاة"، مؤكدًا أن
إقامة العرس ليس واجبًا، وأن المسلم إذا لم يفعل ذلك واكتفى بالولي والشاهدين فهذا
يكفي لإعلان النكاح.
🔆 هل يجب إقامة عرس للإعلان عن الزواج أو يكفي عقد القران؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) April 27, 2024
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