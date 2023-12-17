عاجل.. الخثلان: هذه الشركات ارتكبت محرما واحتالت على الإقراض بفائدة

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ثمّن الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، ما قامت به بعض شركات الوساطة بين البائع والمشتري "اشتر الآن وادفع لاحقا"، بإلغاء شرط غرامة التأخير، قائلا : " وهذا أمر حسن". اضافة اعلان





شركات الوساطة بين البائع والمشتري:

حفظ النعم وعدم امتهانها:

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لكن أوضح الشيخ الخثلان أن بعض هذه الشركات أضافت رسوما عند ابتداء الشراء باسم (رسوم الخدمة)، وهذا أمر محرم.وحول طبيعة حرمة هذا الأمر بين على حسابه في منصة "إكس" قائلا : " لكونه حيلة على الإقراض بفائدة".وتابع الشيخ الخثلان : ولتصحيح التعامل يشترط:1-أن تباع السلعة من التاجر بسعر السوق ولا يؤخذ عليها رسم في البداية من الشركة.2- إلغاء شرط غرامة التأخير.3- اكتفاء الشركة بالعمولة التي تحصلها من المحل التاجر.وفي وقت سابق قال الشيخ سعد الخثلان،إنه ينبغي احترام النعمة وأن تحفظ جيدا في أكياس وبواقي الطعام يتم تقديمها للحيوانات أو الطيور أو توضع على الأقل في مكان نظيف.وأشار إلى أن يجب حفظ النعم وعدم امتهانها كأن يتم التخلص من بقايا الطعام في القمامةوأضاف: الإنسان الذي يحفظ النعمة يبارك الله له فهو القائل جل شأنه لأن شكرتم لأزيدنكم.