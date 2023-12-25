وظائف متنوعة للعمل في مختلف التخصصات

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن توفر 40 وظيفة إدارية
وفنية وهندسية لحملة "الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير"، وذلك حسب
المسميات والتخصصات التالية:
* المسميات الوظيفية بشركة التصنيع الوطنية- كهربائي
- مشرف أول
- مهندس ثاني
- مهندس ثالث
- مراقب جودة
- مهندس أجهزة
- فني ميكانيكي
- أخصائي ثالث
- منسق عمليات
- مراقب عمليات
- رئيس قسم المبيعات
- مهندس أول عمليات
- مهندس تخطيط أعمال
- أخصائي إدارة المواد
- مهندس عمليات البوليمر
- أخصائي مسؤول نظام التكنولوجيا التشغيلية
- (وظائف أخرى)
* التخصصات المطلوبة لوظائف شركة التصنيع الوطنية- الهندسة
- الكيمياء
- الميكانيكا
- التقنية
- الصيانة
- علم المواد
- علم المعادن
- الدعم الفني
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- علوم الحاسب
- هندسة الجودة
- تقنية المعلومات
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- الخدمات اللوجستية
- إدارة سلاسل الإمداد
- هندسة الأجهزة والتحكم
- أو مايعادلهم
* المؤهلات المطلوبة لوظائف شركة التصنيع الوطنية- الدبلوم
- البكالوريوس
- الماجستير
* أماكن العمل:
- الرياض
- الجبيل
- جازان
- ينبع