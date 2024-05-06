عاجل.. لديه مسكن حاليا .. هل يمكنه الاستفادة من الدعم السكني؟

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أكدت منصة سكني، أن من شروط الدعم السكني أن لا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن.



الاستفادة من الدعم السكني



961 مليون ريال إجمالي دعم سكني لشهر إبريل



لا تعديل على موعد إيداع الدعم السكني



صندوق التنمية العقارية

