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عاجل.. لديه مسكن حاليا .. هل يمكنه الاستفادة من الدعم السكني؟

سكني
سكني
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أكدت منصة سكني، أن من شروط الدعم السكني أن لا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن.

الاستفادة من الدعم السكنياضافة اعلان

جاء ذلك في رد من سكني عبر حساب العناية بالمستفيدين، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية الاستفادة من الدعم السكني لمن يملك مسكن ملائم للسكن.
وأجاب سكني بقوله : "من شروط سكني أن لا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن، وللاطلاع على كافة شروط الاستحقاق نأمل زيارة اللائحة التنفيذية عبر الرابط التالي على الرابط التالي  اضغط هنا".

961 مليون ريال إجمالي دعم سكني لشهر إبريل 


وقبل أيام، أودع صندوق التنمية العقارية 961 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر إبريل 2024م بهدف تحسين قدرة المستفيدين على التملك تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
 وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر إبريل الحالي تم تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة. مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان التحّول في يونيو 2017 حتى إبريل بلغ نحو 58.4 مليار ريال.

لا تعديل على موعد إيداع الدعم السكني

 وبين بن ماضي أنه لم يطرأ أي تعديل على موعد إيداع الدعم السكني الشهري لمستفيدي برنامج "سكني" المحدد يوم (24) من كل شهر ميلادي.
ولفت إلى أن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين ومنهم مستفيدي برامج الدعم السكني يوم (1) من كل شهر ميلادي بدءًا من شهر مايو، لن يؤثر على موعد إيداع الدعم السكني الشهري في إطار حرص الصندوق العقاري على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم السكني قبل إيداع الراتب الشهري.

صندوق التنمية العقارية

 يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة "صمم دعمك" ضمن منصة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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