الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن عن برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، عن بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف التابع للأكاديمية الصحية، وسيستمر حتى 13 مايو الجاري.



طريقة التقديم:



مدة البرنامج:



وأوضحت الهيئة أن التقديم على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وعلى الراغبين في التقديم التأكد من إرفاق متطلبات القبول، وهي:- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.- ألا يكون طالباً أو موظفاً أو على رأس العمل، أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتباً تقاعدياً.- أن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).- أن يكون من حملة شهادة البكالوريوس في تخصصات الأحياء، والأحياء الدقيقة، والتقنية الحيوية، والفيزياء، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، والفيزياء الطبية، وعلم الحيوان، وعلم النبات، والعلوم الطبية الحيوية.وأشارت إلى أن مدة البرنامج تمتد إلى 12 شهراً تدريبياً، ويؤهل المتدربين للعمل بصفتهم مساعدين لطبيب الأسنان في الجوانب السريرية والإدارية داخل العيادة، وإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، والمساعدة على إجراءات طب الأسنان.