الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن عن برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، عن بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف التابع للأكاديمية الصحية، وسيستمر حتى 13 مايو الجاري.
طريقة التقديم:وأوضحت الهيئة أن التقديم على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وعلى الراغبين في التقديم التأكد من إرفاق متطلبات القبول، وهي:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- ألا يكون طالباً أو موظفاً أو على رأس العمل، أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتباً تقاعدياً.
- أن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).
- أن يكون من حملة شهادة البكالوريوس في تخصصات الأحياء، والأحياء الدقيقة، والتقنية الحيوية، والفيزياء، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، والفيزياء الطبية، وعلم الحيوان، وعلم النبات، والعلوم الطبية الحيوية.