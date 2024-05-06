المستأجر يُحوّل الإيجار ولكن يتم حجز المبلغ ولا يجري تحويله للمالك؟.. إيجار يوضح

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حددت منصة "إيجار"، المدة المقررة لتحويل مبالغ الإيجار في حسابات المؤجر.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم تحويل المبلغ إلى المؤجر خلال 5 أيام عمل ولا يتم احتساب أول يوم للسداد".

جاء ذلك ردًا على شكوى مؤجر يقول إن المستأجر يحول إليه الإيجار عبر المنصة، لكن الموقع يحتجزه، ويتساءل: لماذا لا يكون هناك آلية لتحويل الإيجار للمالك مباشرة.



حياك الله

يتم تحويل المبلغ إلى المؤجر خلال 5 أيام عمل ولا يتم احتساب أول يوم للسداد

نسعد بخدمتك. — إيجار (@ejar_sa) May 4, 2024

سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى



سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay:



خطوات سداد الإيجار عبر سداد



مميزات الدفع الرقمي عبر منصة إيجار



وتصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.وتتمثل القنوات الرقمية الثلاث التي حصرت منصة إيجار لسداد دفعات الإيجار في كل من مدى وسداد و Apple pay.فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى:الدخول على لوحة المعلومات أو قائمة المالية في منصة إيجار.اختيار العقد من القائمة الجانبية.الضغط على "إجراء دفعة".الانتقال إلى صفحة الدفع بها إجمالي المبلغ المستحق.إدخال المبلغ المطلوب دفعه.تأكيد الطلب.تسجيل بيانات بطاقة "مدى" - اختيار "الدفع الآن".فيما يلي طريقة سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay:الدخول على القائمة "المالية" في إيجار - اختيار "عرض الفواتير".اختيار العقد ثم "إجراء الدفعة.الانتقال إلى صفحة الدفع لسداد إجمالي المبلغ المستحق.إدخال المبلغ المطلوب ثم تأكيد الطلب.تسجيل بيانات بطاقة مدى واختيار "الدفع الآن"، أو السداد عن طريق Apple pay".فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق سداد:الدخول إلى تطبيق الحساب البنكي.اختيار خدمة المدفوعات الإلكتروني من القائمة الرئيسة.النقر على سداد فواتير - اختيار إضافة فاتورة أو الدفع لمرة واحدة.حدد الجهة المفوترة.تدوين رقم العقد.إدخال رقم الحساب.تحديد المبلغ المستحق.دفع الفاتورة.وبينت "إيجار" ميزات الدفع الرقمي؛ وأبرزها:حفظ حقوق أطراف العملية الإيجاريةتوثيق الدفعات الماليةوعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونيةبالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونيةرفع مستوى الشفافية في العمليات العقاريةالحد من عمليات الاحتيال العقاريتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.