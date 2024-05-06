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المستأجر يُحوّل الإيجار ولكن يتم حجز المبلغ ولا يجري تحويله للمالك؟.. إيجار يوضح

ايجار
منصة إيجار
أ أ
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حددت منصة "إيجار"، المدة المقررة لتحويل مبالغ الإيجار في حسابات المؤجر.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم تحويل المبلغ إلى المؤجر خلال 5 أيام عمل ولا يتم احتساب أول يوم للسداد".اضافة اعلان
جاء ذلك ردًا على شكوى مؤجر يقول إن المستأجر يحول إليه الإيجار عبر المنصة، لكن الموقع يحتجزه، ويتساءل: لماذا لا يكون هناك آلية لتحويل الإيجار للمالك مباشرة.


وتصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
وتتمثل القنوات الرقمية الثلاث التي حصرت منصة إيجار لسداد دفعات الإيجار في كل من مدى وسداد و Apple pay.

سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى 

فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى:
 الدخول على لوحة المعلومات أو قائمة المالية في منصة إيجار.
 اختيار العقد من القائمة الجانبية.
الضغط على "إجراء دفعة".
الانتقال إلى صفحة الدفع بها إجمالي المبلغ المستحق. 
إدخال المبلغ المطلوب دفعه.
تأكيد الطلب.
تسجيل بيانات بطاقة "مدى" - اختيار "الدفع الآن".

سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay:

فيما يلي طريقة سداد الدفعات الإيجارية عبر Apple pay:
الدخول على القائمة "المالية" في إيجار - اختيار "عرض الفواتير".
اختيار العقد ثم "إجراء الدفعة.
الانتقال إلى صفحة الدفع لسداد إجمالي المبلغ المستحق.
إدخال المبلغ المطلوب ثم تأكيد الطلب.
تسجيل بيانات بطاقة مدى واختيار "الدفع الآن"، أو السداد عن طريق Apple pay".

خطوات سداد الإيجار عبر سداد

فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق سداد:
الدخول إلى تطبيق الحساب البنكي.
اختيار خدمة المدفوعات الإلكتروني من القائمة الرئيسة.
النقر على سداد فواتير - اختيار إضافة فاتورة أو الدفع لمرة واحدة.
حدد الجهة المفوترة.
تدوين رقم العقد.
إدخال رقم الحساب.
تحديد المبلغ المستحق.
دفع الفاتورة.

مميزات الدفع الرقمي عبر منصة إيجار 

وبينت "إيجار" ميزات الدفع الرقمي؛ وأبرزها:
حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية
توثيق الدفعات المالية
وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية
بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية
رفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية
الحد من عمليات الاحتيال العقاري
تسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.

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