سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة مدن

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد (23) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للرجال والنساء (تشمل 13 وظائف لا تتطلب خبرة) في كل من (الرياض، تبوك، القصيم، نجران، الشرقية) على النحو التالي: اضافة اعلان





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