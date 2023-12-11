سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة مدن

أ أ
أعلنت
الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد (23) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى
للرجال والنساء (تشمل 13 وظائف لا تتطلب خبرة) في كل من (الرياض، تبوك، القصيم،
نجران، الشرقية) على النحو التالي:
* المسميات
الوظيفية:1 -
فني صيدلي
2 - سكرتير طبي
3 - فني أشعة تشخيصية
4 - مدير إدارة التمريض
5 - مسجل طبيب أطفال عام
6 - أخصائي عناية مركز قلب
7 - طبيب نائب - الجهاز الهضمي
8 - طبيب أخصائي أول - قلب كبار
9 - طبيب أخصائي - جراحة الأطفال
10 - طبيب أخصائي أطفال حديثي الولادة
11 - فني تخطيط دماغ وأعصاب وعضلات
12 - طبيب نائب أول - قسم الجهاز الهضمي
13 - طبيب أخصائي أول - قسم الأعصاب
* المؤهلات
المطلوبة:-
الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
* مناطق
التوظيف:-
الرياض
- تبوك
- نجران
- القصيم
- الشرقية
* الشروط
العامة:1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
3 - توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.