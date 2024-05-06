الإثنين، 27 شوال 1445 ، 06 مايو 2024

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عاجل.. إجابة ينتظرها الجميع من حساب المواطن.. هل سيقدم الصرف؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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مع الاقتراب من صرف دعم المواطن كل شهر في المملكة يسأل الكثيرون عن تقديم صرف الدعم في حال وجود يوم إجازة متزامنا مع اليوم المحدد للصرف.

تقديم صرف دعم المواطن:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج عبر حسابه على منصة إكس يقول فيه :" هل سيقدم الدعم".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين على سؤاله بالقول :"أهلا بك.. يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم لدفعة 78 يوم الخميس بتاريخ " 9 مايو "، نسعد بخدمتك ".

رفض حساب المواطن إرفاق ملفات جديدة:

كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع سؤال من قبل أحد الأشخاص يسأل عن سبب رفض البرنامج قبول إرفاق ملفات جديدة أثناء عملية التسجيل.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " الملف إلى الآن تحت الإجراء وأرغب في إضافة ملفات أخرى لا أستطيع.. أرجو الرد".
وجاء الرد من البرنامج على سؤاله بالقول :"أهلا بك ، في حال وجود مستند "تحت الدراسة" لا يمكنك إرفاق مستند آخر ، والرجاء الانتظار حتى يتم الرد عليك بالقبول أو الرفض في أقرب وقت ممكن ، ويمكنك معرفة حالة المستند عن طريق حسابك "ملف المستفيد، المرفقات".. نسعد بخدمتك ".

تطابق العنوان الوطني في حساب المواطن وإيجار:

أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن ضرورة تطابق العنوان الوطني في البرنامج ومنصة إيجار.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"أنا مستأجر وسويت اعتراض قبل ١٥ يوما لكن ماسويت العنوان الوطني.. هل لازم أعدل العنوان قبل صدور الأهلية".
وجاء الرد من البرنامج على استفساره بالقول :"أهلا بك.. لابد من تطابق العنوان الوطني في حسابك في البرنامج مع عقد الإيجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بك في سبل حتى لا تتأثر أهليتك واستحقاقك.. نسعد بخدمتك".

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