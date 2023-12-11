الإثنين، 27 جمادى الأولى 1445 ، 11 ديسمبر 2023

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"الملكية الفكرية" تُعلن توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

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الهيئة السعودية للملكية الفكرية
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علن الهيئة العامة للملكية الفكرية بالرياض عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

1- رئيس قسم العقود.
2- محلل تقديم الخدمات.
3- مستشار براءات الاختراع..
4- رئيس قسم تقديم الخدمات.
5- مساعد فاحص حقوق التأليف والنشر.
6- مساعد دعم لجان منازعات الملكية الفكرية.

الشروط:

- لايشترط وجود الخبرة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
- حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم اليوم الأثنين 1445/5/27هـمن خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

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