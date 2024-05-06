براتب 7500 ريال.. بدء التقديم في برنامج هيئة التخصصات الصحية

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أعلنت
هيئة التخصصات الصحية، بدء التقديم في "برنامج مساعد طبيب أسنان الدفعة رقم 9"،
المنتهي بالتوظيف، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
مسمى
البرنامج-
برنامج مساعد طبيب أسنان.
نبذة
عن البرنامج-
يؤهل برنامج مساعد طبيب أسنان خريجي هذا البرنامج بالعمل على مساعدة طبيب الأسنان
في تقديم الرعاية للمرضى خلال الفحوصات السريرية والمهام الإدارية عن طريق إدارة
معلومات المرضى والمساعدة في تجهيز الأدوات وإجراءات طب الأسنان.
التخصصات
المطلوبة-
أحياء.
- فيزياء.
- كيمياء.
- علم نبات.
- علم حيوان.
- فيزياء طبية.
- أحياء دقيقة.
- تقنية حيوية.
- كيمياء حيوية.
علوم طبية حيوية.
شروط
البرنامج1 -
ليس على رأس العمل.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - شهادة بكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.
4 - السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
5 - يجب ارفاق معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم صادرة من خارج المملكة.
6 - أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.
مدة
البرنامج-
لمدة (12) شهرًا.
ملاحظات
- مدة صلاحية اختبار STEP 3 سنوات.
- اختبار STEP هو الاختبار المعتمد للتقديم على البرنامج.
- سيتم اعتماد درجة اختبار STEP المربوطة من منصة قياس.
- درجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) المطلوبة هي 60.
- يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق أي مستند مطلوب.
- سيتم استبعاد أي مقبول في أي برنامج إذا تبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة حتى بعد بدء البرنامج.
- في حال تم التقديم على أكثر من برنامج واستيفاء جميع الشروط بالإضافة الى شرط المفاضلة ستتم دعوتك لمقابلة واحدة أيهما يأتي أولا.
- في حال انسحاب جهة التوظيف، سيتم الغاء طلبات المرشحين لنفس جهة التوظيف، وسيتم اشعار المرشح بذلك عبر البريد الالكتروني.
آلية
فرز وترشيح الطلبات لمجتازي شروط البرنامج-
أولا: يتم فرز طلبات المتقدمين بناء على مفاضلة درجة اللغة الإنجليزية.
- ثانيًا: يتم النظر إلى المعدل التراكمي في حال تساوت درجات اللغة الإنجليزية.
موعد
التقديم-
التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1445/10/27هـ الموافق 2024/05/06م
وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1445/11/05هـ الموافق 2024/05/13م.
طريقة
التقديم-
من خلال هذا الرابط (اضغط هنا)
- الجهات والرواتب والتفاصيل (اضغط هنا)