سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بوزارة الطاقة لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح 27 وظيفة شاغرة لحملة (الدبلوم، ،البكالوريوس) فأعلى، "تشمل 4 وظائف لا تتطلب الخبرة"، للعمل في كل من الرياض، والخفجي على النحو التالي: اضافة اعلان





* الوظائف:



- المؤهلات المطلوبة:





مناطق العمل:



طريقة التقديم:



نبذة عن الوزارة:

