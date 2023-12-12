سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بوزارة الطاقة لحملة الدبلوم فأعلى

أعلنت
وزارة الطاقة عن طرح 27 وظيفة شاغرة لحملة (الدبلوم، ،البكالوريوس) فأعلى، "تشمل
4 وظائف لا تتطلب الخبرة"، للعمل في كل من الرياض، والخفجي على النحو التالي:اضافة اعلان
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الوظائف:
1 -
وظائف إدارية
2 -
وظائف مراقبين
3 -
وظائف هندسية
4 -
وظائف سكرتارية
-
المؤهلات المطلوبة:
-
الدبلوم
-
البكالوريوس فأعلى
مناطق
العمل:
-
الرياض
-
الخفجي
طريقة
التقديم:
التقديم
متاح حالياً من خلال الدخلو على هذا الرابط (اضغط هنا
).
نبذة
عن الوزارة:
وتشرف
وزارة الطاقة على جميع أوجه نشاط وقطاعات منظومة الطاقة في المملكة العربية
السعودية من خلال استراتيجية متكاملة لهذا القطاع، ويشمل ذلك استرايتيجة للمواد
الهيدروكربونية (النفط والغاز، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات)، واستراتيجية
قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مثل المواد الحرارية والطاقة المُكملة.