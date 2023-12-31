وظائف حكومية شاغرة.. هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تعلن عن حاجتها لموظفين بالرياض

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أعلنت هيئة رعاية
الأشخاص ذوي الإعاقة (هيئة حكومية) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل
في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:
وظائف هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
1- رئيس قسم السجل الوطني:- بكالوريوس في
تقنية المعلومات/ إدارة الأعمال/ أوفي أي مجال ذي العلاقة.
- الحد الأدنى : 3-5 سنوات في مجال إدارة المشاريع او في مجال ذي العلاقة.
2- أخصائي نظم وتطبيقات:- بكالوريوس في
تقنية المعلومات أوعلوم الحاسوب أو في أي مجال ذي علاقة.
- الحد الأدنى : سنتان خبرة في مجال تقنية المعلومات.
3- أخصائي تخطيط مشاريع:- بكالوريوس تخطيط
الأعمال/ إدارة المشاريع / أوفي أي مجال ذي العلاقة.
- الحد الأدنى : سنتان في مجال تخطيط الأعمال او إدارة المشاريع او او في مجال ذي العلاقة.
4- أخصائي إعلام وتواصل اجتماعي:- بكالوريوس في
التواصل/ الإعلام/ أوفي أي مجال ذي العلاقة.
- الحد الأدنى : سنتان في مجال الإعلام والتواصل او في مجال ذي العلاقة.
5- أخصائي حماية بيانات:- بكالوريوس إدارة
الأعمال/ أوفي أي مجال ذي العلاقة.
- الحد الأدنى : سنة في مجال أمن البيانات أو في مجال ذي العلاقة.
6- خبير تطوير العمليات:- بكالوريوس إدارة
أعمال/ أوفي أي مجال ذي العلاقة.
- الحد الأدنى :سنتان في مجال التميّز المؤسسي أو في مجال ذي العلاقة.
7- مدير التواصل المؤسسي:- بكالوريوس إدارة
أعمال/ العلاقات العامة / أوفي أي مجال ذي العلاقة.
- الحد الأدنى : 7 سنوات في مجال التواصل المؤسسي أو في مجال ذي العلاقة.
8- أخصائي إدارة الأداء:- بكالوريوس في
تخطيط الأعمال/ إدارة الأعمال/ أوفي أي مجال ذي العلاقة.
- الحد الأدنى : سنتان في مجال الأداء المؤسسي او في مجال ذي العلاقة.