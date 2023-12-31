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صحيفة تواصل الالكترونية

وظائف حكومية شاغرة.. هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تعلن عن حاجتها لموظفين بالرياض

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
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أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة (هيئة حكومية) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:

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وظائف هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة



1- رئيس قسم السجل الوطني:

­- بكالوريوس في تقنية المعلومات/ إدارة الأعمال/ أوفي أي مجال ذي العلاقة.
­- الحد الأدنى : 3-5 سنوات في مجال إدارة المشاريع او في مجال ذي العلاقة.

2- أخصائي نظم وتطبيقات:

­- بكالوريوس في تقنية المعلومات أوعلوم الحاسوب أو في أي مجال ذي علاقة.
­- الحد الأدنى : سنتان خبرة في مجال تقنية المعلومات.

3- أخصائي تخطيط مشاريع:

­- بكالوريوس تخطيط الأعمال/ إدارة المشاريع / أوفي أي مجال ذي العلاقة.
­- الحد الأدنى : سنتان في مجال تخطيط الأعمال او إدارة المشاريع او او في مجال ذي العلاقة.

4- أخصائي إعلام وتواصل اجتماعي:

­- بكالوريوس في التواصل/ الإعلام/ أوفي أي مجال ذي العلاقة.
­- الحد الأدنى : سنتان في مجال الإعلام والتواصل او في مجال ذي العلاقة.

5- أخصائي حماية بيانات:

­- بكالوريوس إدارة الأعمال/ أوفي أي مجال ذي العلاقة.
­- الحد الأدنى : سنة في مجال أمن البيانات أو في مجال ذي العلاقة.

6- خبير تطوير العمليات:

­- بكالوريوس إدارة أعمال/ أوفي أي مجال ذي العلاقة.
­- الحد الأدنى :سنتان في مجال التميّز المؤسسي أو في مجال ذي العلاقة.

7- مدير التواصل المؤسسي:

­- بكالوريوس إدارة أعمال/ العلاقات العامة / أوفي أي مجال ذي العلاقة.
­- الحد الأدنى : 7 سنوات في مجال التواصل المؤسسي أو في مجال ذي العلاقة.

8- أخصائي إدارة الأداء:

­- بكالوريوس في تخطيط الأعمال/ إدارة الأعمال/ أوفي أي مجال ذي العلاقة.
­- الحد الأدنى : سنتان في مجال الأداء المؤسسي او في مجال ذي العلاقة.

نبذه عن الهيئة:

– هيئة حكومية تهدف الى تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم. تأسست هيئــة رعايــة الأشخاص ذوي الإعاقة بموجــب قــرار مجلــس الـوزراء رقـم (266) وتاريـخ 1439/5/27هـ، ويحـدد التنظيــم مهــام الهيئــة واختصاصاتهــا، وهي المظلــة الرســمية الجامعــة لــكل مــا يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة فـي المملكـة العربيـة الســعودية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح عبر الموقع الرسمي للهيئة: اضغط هنا

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