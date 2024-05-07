الرد على طلب تقسيط ضريبة القيمة المضافة.. كم يستغرق من الوقت؟

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تتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خدمة إمكانية طلب الدفع بالتقسيط، في الحالات التي تواجه فيها صعوبات في دفع المبالغ المستحقة بالكامل.





خطوات التقديم



مدة الرد على طلب خطة تقسيط الضريبة القيمة المضافة





عزيزي العميل، للتوضيح لك، يتم الرد على طلبات خطة التقسيط المقدمة في غضون 20 يوم عمل.

يهمنا تقييمك: وعليكم السلامعزيزي العميل، للتوضيح لك، يتم الرد على طلبات خطة التقسيط المقدمة في غضون 20 يوم عمل.يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum May 6, 2024