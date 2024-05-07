الثلاثاء، 28 شوال 1445 ، 07 مايو 2024

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الرد على طلب تقسيط ضريبة القيمة المضافة.. كم يستغرق من الوقت؟

ضريبة القيمة المضافة
الضريبة المضافة
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تتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خدمة إمكانية طلب الدفع بالتقسيط، في الحالات التي تواجه فيها صعوبات في دفع المبالغ المستحقة بالكامل.اضافة اعلان

خطوات التقديم

سجل دخول على البوابة الإلكترونية للهيئة عبر الرابط التالي (اضغط هنا)
انتقل إلى تبويب الضرائب غير المباشرة - ضريبة القيمة المضافة
اختر أيقونة تقسيط ضريبة القيمة المضافة
اختر طلب جديد ثم قم بتعبئة الطلب وإكمال الخطوات لتسليم الطلب
سداد الدفعة المقدمة لطلب التقسيط
في حال الموافقة سيصلك إشعار بخطة التقسيط
قنوات تقديم الخدمة
الموقع الإلكتروني
تطبيق الهاتف الجوال

مدة الرد على طلب خطة تقسيط الضريبة القيمة المضافة


وفي هذا الإطار، تساءل أحد المتابعين حول المدة التي يستغرقها الرد على طلب خطة تقسيط الضريبة القيمة المضافة؟.
وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابها في منصة "إكس" بأنه "يتم الرد على طلبات خطة التقسيط المقدمة في غضون 20 يوم عمل".

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