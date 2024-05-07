بالخطوات.. أسهل طريقة لنقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة إلكترونيًا

أ أ

كشفت منصة أبشر، أنه يمكن نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة إلكترونيًا من خلال حساب المستفيدين في المنصة.





نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة



خدمة إسقاط المركبات التالفة والمهملة



خطوات وشروط خدمة إسقاط المركبات



وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن الخدمة تُمكن أفراد الأسرة من نقل ملكية المركبة عبر أبشر، بشرط أن يكون المالك الجديد أحد أفراد أسرة المالك الحالي من الدرجة الأولى"، وذلك على النحو التالي:1 - الدخول على موقع منصة أبشر.2 - اختيار مركبات.3 - اختيار مبايعة مركبات.4 - اختيار أيقونة "بائع".5 - تحديد المركبة المراد نقل ملكيتها.وفي وقت سابق، أطلقت منصة أبشر، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في الأمن العام، خدمة إسقاط المركبات والتي تتيح للمواطنين والمقيمين التعرّف على المراكز المعتمدة لدى منصة أبشر في مختلف مناطق المملكة.1 – اختيار المركز المعتمد من صفحة "خدمة".2 – التوجه للمركز لإتمام إجراءات تسليم المركبة.3 – إتمام الاتفاق مع مركز بيع المركبات.4 – إعطاء المركز رمز التأكيد الذي وصل بالجوال.