الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

برنامج العمل عن بُعد يعلن عن توفر وظائف شاغرة.. رابط التقديم

برنامج العمل عن بعد
ارشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلن (برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:


موظف إداري.
أخصائي تطوير إداري.
مندوب مبيعات.
أخصائي تسويق.
مدخل بيانات.
والمزيد ...

عن البرنامج:

برنامج العمل عن بعد” هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب ويعد بمثابة أول كيان سعودي رسمي مرخص من قبل الوزارة يعنى بدعم وتنظيم العمل عن بعد.
ويخضع البرنامج للإشراف من قبل شركة تكامل لخدمات الأعمال وهي شركة حكومية تابعة لمنظومة وزارة العمل تقدم حلولاً متكاملة للعمل عن بعد من خلال وضع القوانين والضوابط والتنسيق مع الجهات الخاصة والحكومية لتوفير الدعم اللازم.

طريقة التقديم:


أوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

هيئة السوق المالية
7:02 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

التقديم متاح الآن.. هيئة السوق المالية تعلن عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

صندوق-تنمية-الموارد-البشرية
6:24 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

إطلاق المرحلة التجريبية الثالثة للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)

أكاديمية طويق
6:09 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

أكاديمية طويق تعلن عن 150 برنامج ومعسكر تدريبي

78678768678768
5:01 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. راتب 12 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح عشرات الوظائف لهؤلاء الخريجين

اقرأ أيضا

"البلدية": منع تغطية الشرفات بالألوان المخالفة لواجهة المبنى

هيئة تقويم التعليم تعلن الانتهاء من قياس الأداء الأكاديمي لعام ٢٠٢٣م

حساب المواطن يلزم مستفيدي "تمهير" بهذا الأمر

عاجل.. طريقة ورابط الاعتراض على أهلية دعم حساب المواطن لشهر ديسمبر 1445

"ريادة" يعلن عن دورة تدريبية بمجال الموارد البشرية عن بُعد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صندوق-تنمية-الموارد-البشرية 6:24 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

إطلاق المرحلة التجريبية الثالثة للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)

فرص وظائف 8:22 م السبت، 02 ديسمبر 2023

أكاديمية سينومي تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

ارامكو السعودية 8:37 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

ينبع أرامكو تعلن عن بدء التسجيل ببرنامج التدريب التعاوني

جامعة طيبة 6:27 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

جامعة طيبة تعلن عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة

اقرأ أيضا

ريف1
12:04 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط وطريقة الحصول على دعم ريف للأسر المنتجة

حساب المواطن - التسجيل
11:06 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. بعد صدور نتائج الأهلية.. تعرف على قيمة استحقاقك في حساب المواطن لشهر ديسمبر

وزارة المالية
10:15 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

ينتهي قريبًا.. استمرار التقديم في برامج "المالية" للتدريب والتوظيف بمختلف التخصصات

جامعة الملك سعود
8:37 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

التقديم الآن.. 215 برنامجًا للدراسات العليا في جامعة الملك سعود

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

هيئة السوق المالية
7:02 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

التقديم متاح الآن.. هيئة السوق المالية تعلن عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

النيابة العامة
7:00 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. منها السجن والغرامة.. النيابة العامة تحذر من 3 عقوبات للمستهزئين بذوي الإعاقة

مخدرات
6:53 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

ضربات أمنية جديدة لمهربي المخدرات في عسير وجازان

هيئة الزكاة
6:04 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

الزكاة توضح شروط خصم ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي

الطقس - الارصاد -رياح - غبار
6:04 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر على مكة.. وتوجيه مهم من "الأرصاد" للسكان

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:33 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

توضيح من التأمينات بشأن الاحتساب في نطاقات و نسبة السعودة و التوطين