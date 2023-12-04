سارع بالتقديم.. الخطوط الجوية تفتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى

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أعلنت الخطوط الجوية عن فتح باب التقديم للانضمام إلى طاقم الخدمة الجوية لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:

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الشروط والمهارات المطلوبة



المسؤوليات والمهام



1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.2- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.3- إجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة.4- أن يتناسب الوزن مع الطول حسب معايير الشركة.5- أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن "جيد".6- أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة "حسب التقويم الميلادي".- اتخاذ المبادرة لمعالجة القضايا الصعبة.- المساهمة في إيصال تجربة عملاء مميزة.- ضمان التسليم المستمر للمنتجات على متن الطائرة.- المسؤولية عن السلامة والخدمة بمستوى عالي في جميع أنحاء المقصورة.

مستوى اللغة الإنجليزية المطلوب



الوثائق المطلوبة



المزايا



طريقة التقديم

