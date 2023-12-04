سارع بالتقديم.. الخطوط الجوية تفتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى

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أعلنت
الخطوط الجوية عن فتح باب التقديم للانضمام إلى طاقم الخدمة الجوية لحملة الثانوية
العامة فأعلى على النحو التالي:
الشروط
والمهارات المطلوبة1-
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3- إجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة.
4- أن يتناسب الوزن مع الطول حسب معايير الشركة.
5- أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن "جيد".
6- أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة "حسب التقويم الميلادي".
المسؤوليات
والمهام-
اتخاذ المبادرة لمعالجة القضايا الصعبة.
- المساهمة في إيصال تجربة عملاء مميزة.
- ضمان التسليم المستمر للمنتجات على متن الطائرة.
- المسؤولية عن السلامة والخدمة بمستوى عالي في جميع أنحاء المقصورة.
مستوى
اللغة الإنجليزية المطلوب
1-
اختبار (STEP) من قياس بدرجة لا تقل
عن 72.
2- لن يتم قبول اختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى.
3- يجب أن لا يتجاوز تاريخ اصدار الاختبار ثلاث سنوات من تاريخ تقديم طلب التوظيف.
4- الاختبار إلزامي لجميع المرشحين بما في ذلك الخريجين من خارج المملكة.
5- إذا لم يكن المتقدم قد أجرى اختبار STEP فيمكن تعبئة الطلب ثم تحديث الدرجة لاحقاً في طلب التوظيف قبل انتهاء صلاحية الوظيفة.
الوثائق
المطلوبة-
سيرة ذاتية محدثة.
- نتيجة اختبار (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن 72.
- جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 شهور على الأقل.
- بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمدة 6 شهور على الأقل.
- الشهادة الدراسية مع سجل الدرجات (الثانوية كحد أدنى) مع شهادة معادلة إذا كانت من الخارج.
المزايا1-
بدل نقل.
2- راتب شهري تنافسي.
3- عروض وتخفيضات للموظفين.
4- بدل سكن 3 رواتب أساسية سنويًا.
5- بدل إنتاجية وسفر (وفقًا لسياسة الشركة).
6- تأمين طبي للموظفين ومن يعولون (وفقًا لسياسة الشركة).
7- قسيمة سفر وتذاكر مخفضة للموظف والمعالين المستحقين (وفقًا لسياسة الشركة).
طريقة
التقديمالتقديم
متاح حاليًا من خلال الروابط التالية، (اضغط هنا).
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