الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

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سارع بالتقديم.. الخطوط الجوية تفتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى

الخطوط السعودية
الخطوط الجوية
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أعلنت الخطوط الجوية عن فتح باب التقديم للانضمام إلى طاقم الخدمة الجوية لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:
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الشروط والمهارات المطلوبة

1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3- إجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة.
4- أن يتناسب الوزن مع الطول حسب معايير الشركة.
5- أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن "جيد".
6- أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة "حسب التقويم الميلادي".

المسؤوليات والمهام

- اتخاذ المبادرة لمعالجة القضايا الصعبة.
- المساهمة في إيصال تجربة عملاء مميزة.
- ضمان التسليم المستمر للمنتجات على متن الطائرة.
- المسؤولية عن السلامة والخدمة بمستوى عالي في جميع أنحاء المقصورة.

 

مستوى اللغة الإنجليزية المطلوب

1- اختبار (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن 72.
2- لن يتم قبول اختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى.
3- يجب أن لا يتجاوز تاريخ اصدار الاختبار ثلاث سنوات من تاريخ تقديم طلب التوظيف.
4- الاختبار إلزامي لجميع المرشحين بما في ذلك الخريجين من خارج المملكة.
5- إذا لم يكن المتقدم قد أجرى اختبار STEP فيمكن تعبئة الطلب ثم تحديث الدرجة لاحقاً في طلب التوظيف قبل انتهاء صلاحية الوظيفة.

الوثائق المطلوبة

- سيرة ذاتية محدثة.
- نتيجة اختبار (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن 72.
- جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 شهور على الأقل.
- بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمدة 6 شهور على الأقل.
- الشهادة الدراسية مع سجل الدرجات (الثانوية كحد أدنى) مع شهادة معادلة إذا كانت من الخارج.

المزايا

1- بدل نقل.
2- راتب شهري تنافسي.
3- عروض وتخفيضات للموظفين.
4- بدل سكن 3 رواتب أساسية سنويًا.
5- بدل إنتاجية وسفر (وفقًا لسياسة الشركة).
6- تأمين طبي للموظفين ومن يعولون (وفقًا لسياسة الشركة).
7- قسيمة سفر وتذاكر مخفضة للموظف والمعالين المستحقين (وفقًا لسياسة الشركة).

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الروابط التالية، (اضغط هنا).

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