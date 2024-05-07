جامعة الملك فيصل تفتح التقديم لشغل وظائفها على بند التشغيل الذاتي

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أعلنت
جامعة الملك فيصل، عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها للمواطنين على بند التشغيل
الذاتي بنظام العقود، لحملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:
المسميات
الوظيفية1 -
فني تمريض.
2 - فني سحب دم.
3 - أخصائي مختبر.
4 - أخصائي تمریض.
5 - فني معلوماتیة صحیة.
6 - أخصائي معلوماتیة صحیة.
7 - خصائي أشعة، وأشعة صوتیة.
الشروط
العامة-
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- الا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.
- حاصلا على المؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها.
المرفقات
المطلوبة-
سيرة ذاتية للمتقدم.
1 - اجتياز المقابلة الشخصية.
2 - صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.
3 - صورة من الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.
4 - صورة من الخبرات العلمية والعملية "إن وجد".
5 - اجتياز الاختبار التحرير الذي سوف يتم عقده في الجامعة حسب الاحتياج.