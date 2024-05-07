جامعة الملك فيصل تفتح التقديم لشغل وظائفها على بند التشغيل الذاتي

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أعلنت جامعة الملك فيصل، عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها للمواطنين على بند التشغيل الذاتي بنظام العقود، لحملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:





المسميات الوظيفية



الشروط العامة



المرفقات المطلوبة



طريقة التقديم

