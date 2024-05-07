الثلاثاء، 28 شوال 1445 ، 07 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

جامعة الملك فيصل تفتح التقديم لشغل وظائفها على بند التشغيل الذاتي

جامعة الملك فيصل
جامعة الملك فيصل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت جامعة الملك فيصل، عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها للمواطنين على بند التشغيل الذاتي بنظام العقود، لحملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

1 - فني تمريض.
2 - فني سحب دم.
3 - أخصائي مختبر.
4 - أخصائي تمریض.
5 - فني معلوماتیة صحیة.
6 - أخصائي معلوماتیة صحیة.
7 - خصائي أشعة، وأشعة صوتیة.

الشروط العامة

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- الا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.
- حاصلا على المؤهل في المجال المطلوب من جامعة معترف بها.

المرفقات المطلوبة

- سيرة ذاتية للمتقدم.
1 - اجتياز المقابلة الشخصية.
2 - صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.
3 - صورة من الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.
4 - صورة من الخبرات العلمية والعملية "إن وجد".
5 - اجتياز الاختبار التحرير الذي سوف يتم عقده في الجامعة حسب الاحتياج.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم من يوم الثلاثاء 1445/10/28هـ (الساعة الثالثة عصراً) من خلال الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأحد 1445/11/4هـ (الساعة الثانية عشرة منتصف الليل).

اقرأ أيضا

عاجل.. بشرى من حساب المواطن بخصوص صرف دفعة مايو للمؤهل الذي لم تصله رسالة نصية

رابط التقديم.. مركز الاعتماد يطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

كيفية الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة أبشر

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة للخريجين بالمجلس الصحي في الرياض

عاجل.. 48 ساعة على صرف دفعة مايو من حساب المواطن

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الجامعة-الإسلامية-بالمدينة-المنورة 3:03 م الجمعة، 03 مايو 2024

سارع بالتقديم.. اليوم فتح باب التوظيف بالجامعة الإسلامية عن طريق المسابقة

مدينة الملك فهد الطبية 12:21 م الخميس، 02 مايو 2024

للدبلوم فأعلى.. طرح وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية

غ5454 3:34 م الثلاثاء، 30 أبريل 2024

بشرى لهؤلاء.. "الدفاع" تفتح التقديم لشغل وظائف إدارية شاغرة

جامعة الملك فيصل 10:31 م الإثنين، 29 أبريل 2024

جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود