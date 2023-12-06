وظائف حكومية.. 225 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية وفنية في عدة مناطق

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) توفر 225 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية وفنية في عدة مناطق بالمملكة (الرياض، مكة المكرمة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وظائف سدايا:- كاتب محتوى
مساعد.
- أخصائي تخطيط.
- أخصائي دعم المنصات.
- خبير إدارة قواعد بيانات.
- أخصائي شؤون مركز الحوكمة.
- مدير منتج.
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- مدير مشروع مساعد.
- مدير مشروع أول.
- أخصائي منتج.
- أخصائي شراكات.
- خبير بيانات.
- مصمم تجربة مستخدم.
- كاتب تجربة مستخدم.
- مهندس أتمته.
- خبير تطوير تطبيقات للغة أندرويد.
- خبير تطوير تقنيات مايكروسوفت دوت نت.
- أخصائي اول دعم التطبيقات.
- سكرتير.
- وغيرها من الوظائف.
المؤهلات
المطلوبة:- الدبلوم.
- البكالوريوس.
أماكن العمل:- منطقة الرياض.
- منطقة مكة المكرمة.
طريقة التقديم:- من خلال الرابط
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