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وظائف حكومية.. 225 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية وفنية في عدة مناطق

سدايا
سدايا
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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) توفر 225 وظيفة إدارية وتقنية وهندسية وفنية في عدة مناطق بالمملكة (الرياض، مكة المكرمة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

وظائف سدايا:

- كاتب محتوى مساعد.
- أخصائي تخطيط.
- أخصائي دعم المنصات.
- خبير إدارة قواعد بيانات.
- أخصائي شؤون مركز الحوكمة.
- مدير منتج.

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- مدير مشروع مساعد.
- مدير مشروع أول.
- أخصائي منتج.
- أخصائي شراكات.
- خبير بيانات.
- مصمم تجربة مستخدم.
- كاتب تجربة مستخدم.
- مهندس أتمته.
- خبير تطوير تطبيقات للغة أندرويد.
- خبير تطوير تقنيات مايكروسوفت دوت نت.
- أخصائي اول دعم التطبيقات.
- سكرتير.
- وغيرها من الوظائف.

المؤهلات المطلوبة:

- الدبلوم.
- البكالوريوس.

أماكن العمل:

- منطقة الرياض.
- منطقة مكة المكرمة.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:
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